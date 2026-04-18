Κυκλοφόρησε βίντεο της δολοφονίας αστυνομικού από τον σύντροφό της κατά τη διάρκεια καταδίωξης
Σοκάρει βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει την ίδια του τη συνεργάτιδα σε καταδίωξη στο Σικάγο
Στη δημοσιότητα δόθηκε το σκληρό βίντεο από τις κάμερες στολής (bodycam) που καταγράφει τη στιγμή που η αστυνομικός Krystal Rivera πέφτει νεκρή από τα πυρά του ίδιου της του συνεργάτη, Carlos Baker, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Σικάγο.
Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του περασμένου έτους στη γειτονιά Chatham, όταν οι δύο αστυνομικοί καταδίωκαν έναν ύποπτο μέσα σε κτίριο διαμερισμάτων. Το βίντεο δείχνει τον Baker να προπορεύεται και, αφού κλωτσά την πόρτα ενός διαμερίσματος, να γυρίζει ξαφνικά και να πυροβολεί τη Rivera, η οποία βρισκόταν ακριβώς πίσω του στον διάδρομο.
