18χρονος περπατά 32 χλμ. κάθε μέρα για έναν συγκλονιστικό σκοπό - Η ιστορία του συγκινεί
Ένας 18χρονος στη Γαλλία περπατά καθημερινά 32 χλμ. για να στηρίξει την εκπαίδευση παιδιών. Η συγκινητική πρωτοβουλία που έγινε viral
Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα έχει αναλάβει ένας 18χρονος μαθητής στη Γαλλία, επιλέγοντας να περπατά καθημερινά συνολικά 32 χιλιόμετρα για να φτάσει από το σπίτι του στο σχολείο και πίσω, με στόχο να στηρίξει έναν φιλανθρωπικό σκοπό.
Ο Mathis, που διανύει τη διαδρομή από το Τροάρν έως την Καέν, ξεκίνησε την πρωτοβουλία του τον Ιανουάριο, επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τις δυσκολίες πρόσβασης στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν παιδιά σε απομακρυσμένες περιοχές. Μέσα από αυτή την προσπάθεια στηρίζει τον οργανισμό Enfants du Désert, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ενίσχυση της εκπαίδευσης σε περιοχές της ερήμου.
