Το μικρό χωριό της Ιταλίας που προσφέρει δωρεάν στέγαση και εργασία
Διάφορες οργανώσεις επιτρέπουν τη δωρεάν διαμονή στην Ιταλία με αντάλλαγμα τη συμμετοχή σε τοπικά και περιβαλλοντικά έργα

Το να ταξιδέψει κανείς στην Ιταλία και να απολαύσει τον πολιτισμό της για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ξοδέψει μια περιουσία για διαμονή ή φαγητό είναι εφικτό. Διάφορες πλατφόρμες εθελοντισμού έχουν δημιουργήσει προγράμματα που επιτρέπουν στους επισκέπτες να ζουν στη χώρα με αντάλλαγμα λίγες ώρες εβδομαδιαίας εργασίας σε κοινωνικά ή οικολογικά έργα της περιοχής.

Αυτές οι πρωτοβουλίες υπάρχουν σε όλη την Ιταλία και περιλαμβάνουν επιλογές από μικρές παραθαλάσσιες πόλεις και αγροτικά χωριά έως ιστορικές πόλεις, όπως η Ρώμη. Οι διαμονές προσαρμόζονται σε κάθε τύπο ταξιδιώτη, καθώς μπορεί να διαρκέσουν από μία εβδομάδα έως και τρεις μήνες, ενώ συνήθως απαιτείται να είναι κανείς άνω των 18 ετών και να έχει καλή γνώση αγγλικών για άνετη επικοινωνία.

