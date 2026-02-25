Kίνα: Η αποκάλυψη του μυστηρίου με τα κρεμαστά φέρετρα και οι απόγονοι Μπο
Kίνα: Η αποκάλυψη του μυστηρίου με τα κρεμαστά φέρετρα και οι απόγονοι Μπο
Μελέτη στο Nature αποκαλύπτει ότι η εθνοτική ομάδα Μπο συνδέεται γενετικά με τα αρχαία κρεμαστά φέρετρα ηλικίας άνω των 2.000 ετών στην Κίνα
Oι απόκρημνοι βράχοι στη νότια Κίνα κρατούσαν καλά κρυμμένο για αιώνες ένα από τα πιο μυστηριώδη έθιμα της Ασίας. Τα εκατοντάδες ξύλινα φέρετρα κρεμασμένα σε κάθετες πλαγιές, σε ύψος δεκάδων μέτρων από το έδαφος, προκαλούσαν δέος και... αίνιγμα. Η εικόνα τους γεννούσε θρύλους και τροφοδοτούσε εικασίες. Σήμερα, η απάντηση δεν έρχεται από τα αρχαιολογικά σκαπτικά εργαλεία, αλλά από το DNA.
Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature καταλήγει ότι η μικρή εθνοτική ομάδα Μπο, που εξακολουθεί να ζει στην επαρχία Γιουνάν της Κίνα, αποτελεί άμεσο γενετικό απόγονο των ανθρώπων που τοποθετούσαν τα φέρετρα στους βράχους πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature καταλήγει ότι η μικρή εθνοτική ομάδα Μπο, που εξακολουθεί να ζει στην επαρχία Γιουνάν της Κίνα, αποτελεί άμεσο γενετικό απόγονο των ανθρώπων που τοποθετούσαν τα φέρετρα στους βράχους πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα