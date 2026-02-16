Τζέφρι Επστάιν: Η πλήρης λίστα με τα 300 ονόματα διάσημων που εμφανίζονται στα αρχεία του
Τζέφρι Επστάιν: Η πλήρης λίστα με τα 300 ονόματα διάσημων που εμφανίζονται στα αρχεία του
Η Γενική Εισαγγελέας ανακοίνωσε την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων της υπόθεσης Επστάιν, αποκαλύπτοντας μία λίστα με 300 διασημότητες και πολιτικούς, καθώς και ισχυρισμούς που προκαλούν τριγμούς στην παγκόσμια ελίτ
Μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμύριων σελίδων τον περασμένο μήνα, η Γενική Εισαγγελέας Pam Bondi ανακοίνωσε πως το σύνολο των αρχείων Επστάιν δόθηκε στη δημοσιότητα, σύμφωνα με το Section 3 του «Epstein Files Transparency Act».
Το υλικό περιλαμβάνει σελίδες, εικόνες και βίντεο που σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, φέρνοντας στο φως καταγγελίες που αναμένεται να συζητηθούν έντονα.
