ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Τζέφρι Επστάιν: Η πλήρης λίστα με τα 300 ονόματα διάσημων που εμφανίζονται στα αρχεία του
BEST OF NETWORK

Τζέφρι Επστάιν: Η πλήρης λίστα με τα 300 ονόματα διάσημων που εμφανίζονται στα αρχεία του

Η Γενική Εισαγγελέας ανακοίνωσε την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων της υπόθεσης Επστάιν, αποκαλύπτοντας μία λίστα με 300 διασημότητες και πολιτικούς, καθώς και ισχυρισμούς που προκαλούν τριγμούς στην παγκόσμια ελίτ

Τζέφρι Επστάιν: Η πλήρης λίστα με τα 300 ονόματα διάσημων που εμφανίζονται στα αρχεία του
Μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμύριων σελίδων τον περασμένο μήνα, η Γενική Εισαγγελέας Pam Bondi ανακοίνωσε πως το σύνολο των αρχείων Επστάιν δόθηκε στη δημοσιότητα, σύμφωνα με το Section 3 του «Epstein Files Transparency Act».

Το υλικό περιλαμβάνει σελίδες, εικόνες και βίντεο που σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, φέρνοντας στο φως καταγγελίες που αναμένεται να συζητηθούν έντονα.

Διαβάστε περισσότερα:  https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης