Πειραιάς: Άρμα του καρναβαλιού «σφήνωσε» σε γέφυρα στην παλιά Ποσειδώνος – Αποκλειστικές εικόνες

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν πριν από λίγο στην παλιά Λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν ένα από τα μεγάλα άρματα του καρναβαλιού «υπολόγισε» λάθος το ύψος της γέφυρας και εγκλωβίστηκε, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά