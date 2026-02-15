Πειραιάς: Άρμα του καρναβαλιού «σφήνωσε» σε γέφυρα στην παλιά Ποσειδώνος – Αποκλειστικές εικόνες
Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν πριν από λίγο στην παλιά Λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν ένα από τα μεγάλα άρματα του καρναβαλιού «υπολόγισε» λάθος το ύψος της γέφυρας και εγκλωβίστηκε, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά
Το καρναβάλι ξεκίνησε μετ' εμποδίων για τους υπεύθυνους που μετέφεραν τις κατασκευές προς το κέντρο του Πειραιά. Καθώς το φορτηγό που μετέφερε το άρμα κινούνταν στην παλιά Λεωφόρο Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς το Μικρολίμανο, ο οδηγός βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν το ύψος της κατασκευής αποδείχθηκε μεγαλύτερο από το επιτρεπτό όριο της γέφυρας.
Το αποτέλεσμα; Το άρμα να «σφηνώσει» γερά κάτω από το τσιμέντο, ακινητοποιώντας το όχημα και προκαλώντας αμηχανία στους περαστικούς.
