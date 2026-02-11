Ζει μόνος του σε ένα σπίτι από λάσπη του 1920: «Πάντα κάποιος περνά να με δει» (vid)
Ένας ηλικιωμένος επέλεξε να αφήσει την πόλη και να επιστρέψει στις ρίζες του
Ο Φρανσίσκο Ματίας είναι 80 ετών και ζει σε ένα μικρό χωριό στο εσωτερικό της βορειοανατολικής Βραζιλίας. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν ως Seu Chiquinho. Το σπίτι του δεν έχει τίποτα από όσα θεωρούμε σήμερα αυτονόητα, αλλά έχει κάτι που σπανίζει: χρόνο. Πολύ χρόνο. Ένα σπίτι φτιαγμένο από πηλό, χτισμένο το 1920 από τον πατέρα του, που παραμένει όρθιο και κατοικήσιμο, σαν να αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στη λήθη.
Η κατοικία αυτή δεν είναι απλώς το σπίτι του. Είναι μια ζωντανή απόδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της αγροτικής Βραζιλίας, ένα καταφύγιο που κουβαλά ιστορίες γενεών. Εκεί μέσα, τα χρόνια δεν μετριούνται με ημερολόγια, αλλά με φθαρμένα πατώματα, τοίχους που «αναπνέουν» και σιωπές που λένε περισσότερα από χίλιες λέξεις.
