Ζει μόνος του σε ένα σπίτι από λάσπη του 1920: «Πάντα κάποιος περνά να με δει» (vid)
BEST OF NETWORK

Ζει μόνος του σε ένα σπίτι από λάσπη του 1920: «Πάντα κάποιος περνά να με δει» (vid)

Ένας ηλικιωμένος επέλεξε να αφήσει την πόλη και να επιστρέψει στις ρίζες του

Ζει μόνος του σε ένα σπίτι από λάσπη του 1920: «Πάντα κάποιος περνά να με δει» (vid)
Ο Φρανσίσκο Ματίας είναι 80 ετών και ζει σε ένα μικρό χωριό στο εσωτερικό της βορειοανατολικής Βραζιλίας. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν ως Seu Chiquinho. Το σπίτι του δεν έχει τίποτα από όσα θεωρούμε σήμερα αυτονόητα, αλλά έχει κάτι που σπανίζει: χρόνο. Πολύ χρόνο. Ένα σπίτι φτιαγμένο από πηλό, χτισμένο το 1920 από τον πατέρα του, που παραμένει όρθιο και κατοικήσιμο, σαν να αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στη λήθη.

Η κατοικία αυτή δεν είναι απλώς το σπίτι του. Είναι μια ζωντανή απόδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της αγροτικής Βραζιλίας, ένα καταφύγιο που κουβαλά ιστορίες γενεών. Εκεί μέσα, τα χρόνια δεν μετριούνται με ημερολόγια, αλλά με φθαρμένα πατώματα, τοίχους που «αναπνέουν» και σιωπές που λένε περισσότερα από χίλιες λέξεις.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης