Ο δολοφόνος «Deadpool» που έστειλε ανατριχιαστικά μηνύματα σε γυναίκες μέσα από τη φυλακή: «Γίνομαι ο διάβολος!»
Τα εγκλήματα ενός δολοφόνου στις ΗΠΑ που έγινε viral θα αποτυπωθούν μέσα από ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις
Ένας δολοφόνος στις ΗΠΑ που έγινε viral λόγω των ανατριχιαστικών τατουάζ του και του γεγονότος ότι ονομάζεται «Wade Wilson», κερδίζοντας το παρατσούκλι «Deadpool», θα αποτελέσει το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ.
Το ντοκιμαντέρ θα επικεντρώνεται στα φρικιαστικά εγκλήματα που διέπραξε ο Wilson, ο οποίος προέβη σε διπλή ανθρωποκτονία και αργότερα καταδικάστηκε σε θάνατο. Ένα στοιχείο του τρέιλερ του ντοκιμαντέρ είναι ιδιαίτερα ανατριχιαστικό, καθώς αποκαλύπτει τα τηλεφωνήματα που έκανε ο Wilson σε γυναίκες μέσα από τη φυλακή.
