Ο δολοφόνος «Deadpool» που έστειλε ανατριχιαστικά μηνύματα σε γυναίκες μέσα από τη φυλακή: «Γίνομαι ο διάβολος!»
BEST OF NETWORK

Ο δολοφόνος «Deadpool» που έστειλε ανατριχιαστικά μηνύματα σε γυναίκες μέσα από τη φυλακή: «Γίνομαι ο διάβολος!»

Τα εγκλήματα ενός δολοφόνου στις ΗΠΑ που έγινε viral θα αποτυπωθούν μέσα από ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις

Ο δολοφόνος «Deadpool» που έστειλε ανατριχιαστικά μηνύματα σε γυναίκες μέσα από τη φυλακή: «Γίνομαι ο διάβολος!»
Ένας δολοφόνος στις ΗΠΑ που έγινε viral λόγω των ανατριχιαστικών τατουάζ του και του γεγονότος ότι ονομάζεται «Wade Wilson», κερδίζοντας το παρατσούκλι «Deadpool», θα αποτελέσει το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ.

Το ντοκιμαντέρ θα επικεντρώνεται στα φρικιαστικά εγκλήματα που διέπραξε ο Wilson, ο οποίος προέβη σε διπλή ανθρωποκτονία και αργότερα καταδικάστηκε σε θάνατο. Ένα στοιχείο του τρέιλερ του ντοκιμαντέρ είναι ιδιαίτερα ανατριχιαστικό, καθώς αποκαλύπτει τα τηλεφωνήματα που έκανε ο Wilson σε γυναίκες μέσα από τη φυλακή.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης