«50€ για ξαπλώστρα στην Ελλάδα, 75€ για χλιδή στο Ντουμπάι»: TikToker συγκρίνει τις τιμές (vid)
Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στα social media μετά από viral βίντεο στο TikTok, που συγκρίνει το κόστος και τις παροχές στις ελληνικές παραλίες με εκείνες στο εξωτερικό
Σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, TikToker αναφέρει πως η εμπειρία στην υψηλότερη πισίνα του κόσμου στο Ντουμπάι κοστίζει περίπου 75 ευρώ, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις και εξυπηρέτηση διεθνών προδιαγραφών.
Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα, όπως καταγγέλλεται, το καλοκαίρι άφησε πικρή γεύση σε χιλιάδες λουόμενους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Χαλκιδική, όπου για μια ξαπλώστρα τοποθετημένη δίπλα… στις τουαλέτες, η χρέωση έφτανε τα 50 ευρώ, χωρίς καμία πρόσθετη παροχή.
