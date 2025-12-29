Κεντάκι: Έσωσαν άνθρωπο από δηλητηριώδες φίδι και τώρα απειλούνται με κυρώσεις
Κεντάκι: Έσωσαν άνθρωπο από δηλητηριώδες φίδι και τώρα απειλούνται με κυρώσεις
Δύο παραϊατρικοί στο Κεντάκι αντιμετωπίζουν κυρώσεις μετά τη σωτήρια χορήγηση αντιδότου σε θύμα μαύρης μάμπα
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η απόφαση των υγειονομικών αρχών του Κεντάκι να περάσουν δύο παραϊατρικούς από πειθαρχική διαδικασία, παρότι έσωσαν τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος είχε δεχθεί δάγκωμα από ένα από τα πιο επικίνδυνα φίδια στον κόσμο, τη μαύρη μάμπα.
Οι δύο επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων ο Έντι Μπαρνς, καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον του Συμβουλίου Υπηρεσιών Επείγουσας Ιατρικής Περίθαλψης του Κεντάκι, προκειμένου να κριθεί αν θα διατηρήσουν τις άδειες άσκησης του επαγγέλματός τους.
