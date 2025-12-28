Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

Ένα απομονωμένο νησί της Σκωτίας αναζητά εργαζομένους που αντέχουν τη σιωπή, τη φύση και την πλήρη απομόνωση, προσφέροντας μισθό 30.000 ευρώ και μια σπάνια εμπειρία ζωής