Το αρχαιότερο μαγικό κόλπο στην Ιστορία βρέθηκε σε πάπυρο της Αιγύπτου
BEST OF NETWORK

Το αρχαιότερο μαγικό κόλπο στην Ιστορία βρέθηκε σε πάπυρο της Αιγύπτου

Η αρχαιότερη μαγική «απάτη» στον κόσμο περιγράφεται σε πάπυρο της Αιγύπτου με έναν μάγο που… ξανακολλάει κομμένα κεφάλια

Το αρχαιότερο μαγικό κόλπο στην Ιστορία βρέθηκε σε πάπυρο της Αιγύπτου
Πολύ πριν από λαγούς που βγαίνουν από καπέλα, ένας άγνωστος Αιγύπτιος έγραψε τον πάπυρο Westcar, μια συλλογή ιστοριών της Δεύτερης Μεταβατικής Περιόδου (1782–1550 π.Χ.). Οι αφηγήσεις τοποθετούνται περίπου χίλια χρόνια νωρίτερα, στην εποχή του Φαραώ Χέοπα, δημιουργού της Μεγάλης Πυραμίδας.

Από τις πέντε ιστορίες, η τέταρτη είναι η πιο θεαματική με τον πρίγκιπα Χαρντέτφ να παρουσιάζει στον Χέοπα τον μάγο Τζέντι, έναν 110χρονο που ισχυρίζεται ότι πίνει 100 στάμνες μπίρα την ημέρα.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης