Το αρχαιότερο μαγικό κόλπο στην Ιστορία βρέθηκε σε πάπυρο της Αιγύπτου
Το αρχαιότερο μαγικό κόλπο στην Ιστορία βρέθηκε σε πάπυρο της Αιγύπτου
Η αρχαιότερη μαγική «απάτη» στον κόσμο περιγράφεται σε πάπυρο της Αιγύπτου με έναν μάγο που… ξανακολλάει κομμένα κεφάλια
Πολύ πριν από λαγούς που βγαίνουν από καπέλα, ένας άγνωστος Αιγύπτιος έγραψε τον πάπυρο Westcar, μια συλλογή ιστοριών της Δεύτερης Μεταβατικής Περιόδου (1782–1550 π.Χ.). Οι αφηγήσεις τοποθετούνται περίπου χίλια χρόνια νωρίτερα, στην εποχή του Φαραώ Χέοπα, δημιουργού της Μεγάλης Πυραμίδας.
Από τις πέντε ιστορίες, η τέταρτη είναι η πιο θεαματική με τον πρίγκιπα Χαρντέτφ να παρουσιάζει στον Χέοπα τον μάγο Τζέντι, έναν 110χρονο που ισχυρίζεται ότι πίνει 100 στάμνες μπίρα την ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Από τις πέντε ιστορίες, η τέταρτη είναι η πιο θεαματική με τον πρίγκιπα Χαρντέτφ να παρουσιάζει στον Χέοπα τον μάγο Τζέντι, έναν 110χρονο που ισχυρίζεται ότι πίνει 100 στάμνες μπίρα την ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα