Πώς ο νεότερος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο για τον οποίο πιθανότατα δεν έχετε ακούσει τίποτα έκανε περιουσία 5.7 δισ. δολαρίων
Πώς ο νεότερος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο για τον οποίο πιθανότατα δεν έχετε ακούσει τίποτα έκανε περιουσία 5.7 δισ. δολαρίων
Πώς ο νεότερος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο για τον οποίο πιθανότατα δεν έχετε ακούσει τίποτα έκανε περιουσία 5.7 δισ. δολαρίων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα