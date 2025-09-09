Το «Θηρίο» του Τραμπ: Η προεδρική λιμουζίνα θεωρείται από τα ασφαλέστερα μέρη στον πλανήτη
Ανακάλυψε τα μυστικά της προεδρικής λιμουζίνας «The Beast» του Τραμπ – ένα όχημα που αντέχει σφαίρες, βόμβες και χημικές επιθέσεις!
Η ασφάλεια των αρχηγών κρατών δεν είναι ποτέ δεδομένη — κάτι που επιβεβαιώθηκε και πέρυσι, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας από τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς. Ευτυχώς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τη γλίτωσε με ένα απλό τραύμα στο αυτί, αλλά το περιστατικό υπενθύμισε γιατί η ασφάλεια του Προέδρου παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.
Η λιμουζίνα που δεν είναι απλώς αυτοκίνητο αλλά ένα φρούριο σε τροχούς
Όπως ο Πάπας έχει το «Popemobile», έτσι και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτει το δικό του υπερτεχνολογικό όχημα: τη διάσημη προεδρική λιμουζίνα «The Beast».
