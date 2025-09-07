To «Βουνό» του Game Of Thrones έκανε παγκόσμιο ρεκόρ σε deadlift: Μπορούσε άλλα 20 κιλά» (vid)
Ο σταρ του Game of Thrones, Hafthor Bjornsson έκανε ένα απίστευτο νέο παγκόσμιο ρεκόρ, αφήνοντας τους θαυμαστές του έκπληκτους
Ο Hafthor Bjornsson, το «βουνό» του Game of Thrones έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε deadlift, αφήνοντας άναυδους τους θαυμαστές τους με την επίδοσή του.
Το 2020 το «βουνό» είχε σηκώσει 501 κιλά και τον περασμένο Ιούλιο ξεπέρασε αυτή την επίδοση, καθώς κατάφερε να σηκώσει 505 κιλά.
