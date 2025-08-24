Έρευνα: Οι γονείς χρειάζονται 2,5 μέρες για να... αναρρώσουν από τις οικογενειακές διακοπές

Νέα μελέτη σε 2.000 γονείς αποκαλύπτει ότι οι οικογενειακές διακοπές αφήνουν τους περισσότερους γονείς εξαντλημένους. Το 71% δηλώνει ότι χρειάζεται νέο διάλειμμα για να... αναρρώσει