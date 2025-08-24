Έρευνα: Οι γονείς χρειάζονται 2,5 μέρες για να... αναρρώσουν από τις οικογενειακές διακοπές
Νέα μελέτη σε 2.000 γονείς αποκαλύπτει ότι οι οικογενειακές διακοπές αφήνουν τους περισσότερους γονείς εξαντλημένους. Το 71% δηλώνει ότι χρειάζεται νέο διάλειμμα για να... αναρρώσει
Για πολλούς, οι οικογενειακές διακοπές είναι η επιτομή της καλοκαιρινής ανεμελιάς. Μια περίοδος γεμάτη γέλια, παραλίες, παγωτά και κοινές στιγμές. Όμως, για χιλιάδες γονείς, πίσω από τις λαμπερές φωτογραφίες στο Instagram, κρύβεται μια λιγότερο φωτεινή πραγματικότητα: οι διακοπές με παιδιά μικρής ηλικίας μπορεί να είναι πιο κουραστικές και από την καθημερινότητα που υποτίθεται ότι αφήνουν πίσω.
Αυτό καταδεικνύει και πρόσφατη έρευνα της Talker Research για λογαριασμό της Yoto, που καταγράφει με ακρίβεια ένα γνώριμο συναίσθημα για κάθε γονιό: την ανάγκη για «διακοπές μετά τις διακοπές». Η έρευνα, που βασίστηκε σε δείγμα 2.000 γονέων παιδιών κάτω των 12 ετών, αποκαλύπτει ότι ο μέσος χρόνος που χρειάζονται οι γονείς για να αναρρώσουν -σωματικά και ψυχικά- από ένα οικογενειακό ταξίδι, φτάνει τις 2,5 ημέρες.
