«Τελευταία κλήση»: Η νέα συμπαραγωγή της Nova έκανε πρεμιέρα!

Η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova και ο Διονύσης Σαμιώτης, CEO της Tanweer Productions

Το αστυνομικό θρίλερ που υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό και να απασχολήσει με την δίχως ανάσα σκηνοθετική ματιά του και τις γεμάτες ένταση ερμηνείες των ηθοποιών, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 19 Μαρτίου από την Tanweer και στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.Στην επίσημη πρεμιέρα το «παρών» από πλευράς Nova έδωσεη οποία δήλωσε για τη νέα μεγάλη συμπαραγωγή: «Η Nova βρίσκεται εδώ ως συμπαραγωγός της ταινίας "Τελευταία Κλήση". Πρόκειται για την πρώτη σκηνοθετική απόπειρα σε ταινία μεγάλου μήκους του Sherif Francis, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με την Κατερίνα Μπέη και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Αναμένουμε την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες σε λίγες μέρες και αμέσως μετά θα κάνει την τηλεοπτική της πρεμιέρα στα κανάλια Novacinema».Τη σκηνοθεσία υπογράφειΤο καστ αποτελείται από τουςH ταινία, μας μεταφέρει στην Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.Με την ταινίακινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!