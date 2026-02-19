«Ο γύρος του κόσμου...σε 10 Κυριακές»
Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για παιδιά με θέμα τη βιοποικιλότητα από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, με τη στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos
Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης και ανακάλυψης στον κόσμο της φύσης ξεκινά στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης «Ο γύρος του κόσμου… σε 10 Κυριακές», το οποίο πραγματοποιείται με τη στήριξη του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani/Ikos. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο 20 βιωματικών εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν σε 10 Κυριακές, από τον Φεβρουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026, και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-6 ετών.
Με αφετηρία τη νέα έκθεση του Μουσείου «Βιοποικιλότητα: Όλα συνδέονται», τα εργαστήρια προσκαλούν τα παιδιά σε ένα φανταστικό ταξίδι σε διαφορετικά οικοσυστήματα του πλανήτη - από τη σαβάνα και τη ζούγκλα έως τα ελληνικά δάση, τους ωκεανούς και την εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, αφήγηση και δημιουργικό παιχνίδι, τα παιδιά ανακαλύπτουν πώς τα όλα τα είδη και τα περιβάλλοντα αλληλεπιδρούν, κατανοώντας τη σημασία της ισορροπίας στη φύση και της προστασίας της πολύτιμης βιοποικιλότητας.
Η στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos στο πρόγραμμα εντάσσεται στη διαχρονική του δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχοντας αναπτύξει διαχρονικές συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, ο Όμιλος υλοποιεί προγράμματα μελέτης και προστασίας της Μεσογειακής βιοποικιλότητας, αλλά και πλήθος οικολογικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε δάση, υγρότοπους και θαλάσσια περιβάλλοντα γύρω από τα θέρετρά του σε Ελλάδα και Ισπανία - όπως μονοπάτια ορνιθοπαρατήρησης, περιπάτους στη φύση με οδηγό, υποβρύχιες διαδρομές και δράσεις αναδάσωσης - για τους επισκέπτες και τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών.Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος υλοποιεί επίσης σημαντικές πρωτοβουλίες σε σχολεία, μέσω προγραμμάτων με επιστημονικούς φορείς όπως η Δράση για την Άγρια Ζωή, η Κινητή Βιβλιοθήκη και το Library4All, επεκτείνοντας την εκπαιδευτική του δράση πέρα από τα θέρετρα και στις τοπικές κοινότητες.
Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων του Ομίλου, που είναι κοινωνοί του οράματός του για έναν υγιή πλανήτη. Μέσω της συνεργασίας με το Μουσείο, οι εργαζόμενοι του Ομίλου Sani/Ikos και οι οικογένειές τους έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ενισχύοντας μια κοινή κουλτούρα γνώσης, υπευθυνότητας και σεβασμού προς το περιβάλλον.
Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή αποτελεί τον πρώτο φορέα που εισήγαγε και θέσπισε την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και δημιουργικές δράσεις, συμβάλλει στην κατανόηση της αξίας της βιοποικιλότητας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας των οικοσυστημάτων για τις επόμενες γενιές.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα εργαστήρια «Ο γύρος του κόσμου...σε 10 Κυριακές» μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο site www.gnhm.gr καθώς και στο τηλέφωνο 2108015870 εσωτερικό: 527 & 581.
