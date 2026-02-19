«Ο γύρος του κόσμου...σε 10 Κυριακές»

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για παιδιά με θέμα τη βιοποικιλότητα από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, με τη στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos