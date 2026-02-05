Στο μαγικό δάσος της Φολόης: Το showcar της McLaren Mastercard Formula 1 Team όπως δεν το έχετε ξαναδεί
Εντυπωσιακές φωτογραφίες με την «υπογραφή» της Allwyn
Η προσμονή κορυφώνεται καθώς πλησιάζει η επίσημη παρουσίαση του MC40, του νέου αγωνιστικού μονοθεσίου της McLaren Mastercard Formula 1 Team. H προσέγγισή της, μετά τη μεγαλύτερη αλλαγή κανονισμών στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1, αποτυπώνει τη δύναμη, την καινοτομία και τη φιλοδοξία της. Στο πλευρό της McLaren Mastercard Formula 1 Team θα βρίσκεται και τη νέα αγωνιστική περίοδο η Allwyn, official partner τόσο της βρετανικής ομάδας όσο και της Formula 1.
Τα αποκαλυπτήρια του νέου αγωνιστικού αυτοκινήτου της McLaren θα πραγματοποιηθούν στις 9 Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες πριν τα δύο επίσημα τεστ στο Μπαχρέιν (11–13 και 18–20 Φεβρουαρίου). Εκεί, η θεωρία θα δώσει τη θέση της στην πράξη και τα πρώτα συμπεράσματα θα αρχίσουν να γράφονται στο χρονόμετρο.
Κι ενώ η μεγάλη στιγμή πλησιάζει, o φακός απαθανατίζει το showcar της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε ένα μαγικό σκηνικό φυσικής ομορφιάς. Το showcar της Πρωταθλήτριας Κατασκευαστών, το οποίο μαζί με την Allwyn ταξίδεψε πέρυσι σε όλη την Ελλάδα, έκανε μια στάση και στο δάσος της Φολόης. Το φωτογραφικό αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό.
