Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο event στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Αντώνη Ρέμο
Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στη Θεσσαλονίκη από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και τη Next Step Media Group

Χιλιάδες φωτάκια, ένα επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο 18 μέτρων και ο Αντώνης Ρέμος σε ένα εκρηκτικό live: έτσι άνοιξε επίσημα η αυλαία της εορταστικής περιόδου στη Θεσσαλονίκη.
Με την πλατεία Αριστοτέλους να κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες, η εκδήλωση της Next Step Media Group, με χορηγό το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και παρουσιάστρια τη Μαρία Μπεκατώρου, ξεχώρισε ως το χριστουγεννιάτικο event της χρονιάς.
Γιορτινές μελωδίες και παραδοσιακά κάλαντα δημιούργησαν μια ζεστή, εορταστική ατμόσφαιρα, ενώ τη στιγμή που το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο φωτίστηκε, ο ουρανός της πόλης γέμισε με αμέτρητα πυροτεχνήματα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.
Η βροχή δεν στάθηκε εμπόδιο. Η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου on stage ξεσήκωσε το κοινό, που απόλαυσε μια αξέχαστη συναυλία, γεμάτη ενέργεια και αγαπημένες επιτυχίες.

Δείτε το βίντεο:

Χριστουγεννιάτικο party στη Θεσσαλονίκη με Αντώνη Ρέμο από Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο & Next Step Media


