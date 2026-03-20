Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση

Έτσι, διασφαλίζει ότι τοτων ανακυκλώσιμων αποβλήτων των καταστημάτων της συλλέγεται ξεχωριστά, δεν καταλήγει σε σύμμεικτα απορρίμματα και οδηγείται αποκλειστικά σε διαδικασίες ανακύκλωσης, ή ανάκτησης.Το σύστημα ανακύκλωσης επαληθεύτηκε κατά ISO 14021 και υλοποιείται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων και αδειοδοτημένων φορέων. Την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, συλλέχθηκαν περισσότεροι από 18 τόνοι υλικών και οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση από τα καταστήματα της Vodafone. Συγκεκριμένα, 14 τόνοι παραδόθηκαν σε δημοτικούς κάδους ανακύκλωσης, ενώ 4 τόνοι διατέθηκαν σε αδειοδοτημένους συλλέκτες αποβλήτων.Το ανθρακικό αποτύπωμα των καταστημάτων της Vodafone για το 2025 διαμορφώθηκε στους 67 τόνους CO₂, παρουσιάζοντας μείωση 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι συνολικές εκπομπές αντισταθμίστηκαν μέσω ενός διεθνώς πιστοποιημένου έργου προστασίας δασών, με αποτέλεσμα το δίκτυο των ιδιόκτητων καταστημάτων να επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές (net zero).Μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές, η Vodafone κάνει ακόμη ένα βήμα για την επίτευξη των στόχων Net Zero για τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές CO₂ έως το 2028 και για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2040. Σκοπός της Vodafone είναι να χτίζει μια βιώσιμη κοινωνία, ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους με τεχνολογικές λύσεις, προστατεύοντας τον πλανήτη και καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη πελατών, εργαζομένων και των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.