Axor x SAKE: Limited Edition Κράνη από τη Whale Greece

Μαζί με τον διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη SAKE, η Axor παρουσιάζει μια limited edition συλλογή κρανών, μεταφέροντας την ενέργεια της urban culture στους δρόμους με έναν δημιουργικό και αυθεντικό τρόπο.Η συλλογή περιλαμβάνει τρία διαφορετικά σχέδια, τα οποία συνδυάζουν στοιχεία street art, ελληνικής αισθητικής και tattoo culture:: Ένα κράνος που κουβαλά την κληρονομιά μέσα σε ένα σύγχρονο κέλυφος. Γραμμές εμπνευσμένες από το kintsugi, μπλε δαντελένια μοτίβα σαν αυτά που έπλεκαν οι γιαγιάδες μας και έντονες street-art πινελιές ενώνονται σε μία ενιαία ιστορία. Μια υπενθύμιση ότι, όπου κι αν ταξιδεύουμε, κουβαλάμε πάντα τις ρίζες μας.: Ένα κράνος που ενώνει δύο κόσμους που σπάνια συναντιούνται: το μάρμαρο των αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων και τον παλμό της street κουλτούρας. Ένα σχέδιο που ενώνει δύο κόσμους: την κλασική ελληνική κληρονομιά και την αστική street κουλτούρα. Με υφές που θυμίζουν ραγισμένο μάρμαρο και graffiti που μοιάζουν με σύγχρονες «προσευχές» των δρόμων, το κράνος μετατρέπεται σε ένα μικρό αστικό ιερό για κάθε αναβάτη.: Ένα κράνος που μοιάζει με δέρμα που έχει ζήσει. Παλιά tattoo-σύμβολα απλώνονται πάνω του με ζωές, πρόχειρες γραμμές, καράβια για όσους δεν φοβήθηκαν να φύγουν, πάνθηρες για όσους δεν φοβήθηκαν να μείνουν, καρδιές που άνοιξαν, πόνεσαν και συνέχισαν. Κάθε σχέδιο είναι σαν flash, όχι για το σώμα αλλά για τον δρόμο. Ένα κράνος που κουβαλά τη φιλοσοφία του tattoo: ό,τι είσαι, το φοράς κι εδώ το φοράς στη διαδρομή σου.αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής και διεθνούς street art σκηνής, με έργα που έχουν παρουσιαστεί σε πόλεις όπως το Μονακό, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι. Οι συνεργασίες του με κορυφαία brands επιβεβαιώνουν τη μοναδική δημιουργική του ταυτότητα.Με αυτή τη συνεργασία, ηανοίγει την πόρτα στην urban culture, δίνοντας χώρο στην τέχνη να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας κάθε αναβάτη.