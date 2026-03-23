Η MISKO παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια: Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο
Η MISKO παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια: Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο
Η MISKO παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια μέσα από μια ταινία που αφηγείται μια αληθινή ιστορία σύνδεσης, από εκείνες τις στιγμές που ξεκινούν απλά, αλλά καταλήγουν να σημαίνουν κάτι περισσότερο
Με κεντρικό μήνυμα Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο, η καμπάνια αναδεικνύει τη διπλή σημασία του δεσίματος: τόσο στη γεύση όσο και στις ανθρώπινες σχέσεις. Από τη μαγειρική διαδικασία, όπου τα υλικά ενώνονται σωστά και η σάλτσα δένει με το ζυμαρικό δημιουργώντας ισορροπία, χαρακτήρα και απόλαυση, μέχρι τις σχέσεις της καθημερινής ζωής που χτίζονται, κρατιούνται και δυναμώνουν μέσα από μικρές, αυθεντικές στιγμές.
Η ταινία της καμπάνιας αποτυπώνει αυτή τη φιλοσοφία με έναν άμεσο και σύγχρονο τρόπο, συνδέοντας τη γαστρονομική εμπειρία με τις ανθρώπινες σχέσεις και αναδεικνύοντας το δέσιμο ως στοιχείο που κρατά τις γεύσεις και τους ανθρώπους κοντά, στον χρόνο.
Τη δημιουργική ιδέα της καμπάνιας υπογράφει η SohoSquare, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η Filmiki Productions. Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Αλέξανδρος Μερκούρης, ενώ τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει η Bounce Music Productions.
Η ταινία της καμπάνιας αποτυπώνει αυτή τη φιλοσοφία με έναν άμεσο και σύγχρονο τρόπο, συνδέοντας τη γαστρονομική εμπειρία με τις ανθρώπινες σχέσεις και αναδεικνύοντας το δέσιμο ως στοιχείο που κρατά τις γεύσεις και τους ανθρώπους κοντά, στον χρόνο.
Τη δημιουργική ιδέα της καμπάνιας υπογράφει η SohoSquare, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η Filmiki Productions. Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Αλέξανδρος Μερκούρης, ενώ τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει η Bounce Music Productions.
