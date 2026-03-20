Παγκόσμια Ημέρα Διπολικής Διαταραχής: Δωρεάν webinar από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο για την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και την αποδοχή
Παγκόσμια Ημέρα Διπολικής Διαταραχής: Δωρεάν webinar από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο για την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και την αποδοχή
Με εισηγήτρια την Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Μαρίνα Οικονόμου, το webinar στοχεύει στην επιστημονική ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από την ψυχική υγεία
Με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και την ενίσχυση του διαλόγου για την ψυχική υγεία, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργανώνει ένα δωρεάν, ανοιχτό για το κοινό webinar με θέμα «Μιλώντας ανοιχτά για τη Διπολική Διαταραχή: Ψυχοεκπαίδευση, Γνώση, Θεραπεία και Υπέρβαση του Στίγματος».
Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, από τις 17:00 έως τις 19:00, με κεντρική εισηγήτρια τη Μαρίνα Οικονόμου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και Επιστημονική Σύμβουλο της Σχολής Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Αξιοποιώντας την πολυετή κλινική και ακαδημαϊκή της εμπειρία, η κα Οικονόμου θα αναδείξει τις βασικές πτυχές της διπολικής διαταραχής, τη σημασία της έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης και τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, η συζήτηση θα εστιάσει στον κρίσιμο ρόλο της κοινωνίας και της οικογένειας στην αποδόμηση του στίγματος που συχνά περιβάλλει τις ψυχικές παθήσεις.
Το webinar απευθύνεται σε φοιτητές ψυχολογίας και επαγγελμάτων υγείας, σε επαγγελματίες του χώρου, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να:
- Κατανοήσει τη Διπολική Διαταραχή μέσα από έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση.
- Καλλιεργήσει ενσυναίσθηση απέναντι στα άτομα που ζουν με τη διαταραχή και το υποστηρικτικό τους περιβάλλον.
- Συμβάλει ενεργά στη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερη γνώση, αποδοχή και υποστήριξη.
Διαδικασία Συμμετοχής: Για να παρακολουθήσετε το webinar, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης θα αποσταλεί στο email που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.
Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, από τις 17:00 έως τις 19:00, με κεντρική εισηγήτρια τη Μαρίνα Οικονόμου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και Επιστημονική Σύμβουλο της Σχολής Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Αξιοποιώντας την πολυετή κλινική και ακαδημαϊκή της εμπειρία, η κα Οικονόμου θα αναδείξει τις βασικές πτυχές της διπολικής διαταραχής, τη σημασία της έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης και τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, η συζήτηση θα εστιάσει στον κρίσιμο ρόλο της κοινωνίας και της οικογένειας στην αποδόμηση του στίγματος που συχνά περιβάλλει τις ψυχικές παθήσεις.
Το webinar απευθύνεται σε φοιτητές ψυχολογίας και επαγγελμάτων υγείας, σε επαγγελματίες του χώρου, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να:
- Κατανοήσει τη Διπολική Διαταραχή μέσα από έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση.
- Καλλιεργήσει ενσυναίσθηση απέναντι στα άτομα που ζουν με τη διαταραχή και το υποστηρικτικό τους περιβάλλον.
- Συμβάλει ενεργά στη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερη γνώση, αποδοχή και υποστήριξη.
Διαδικασία Συμμετοχής: Για να παρακολουθήσετε το webinar, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης θα αποσταλεί στο email που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
