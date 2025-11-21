Το 1o Forum του HELLENiQ ENERGY Center for Energy & Sustainability @ Alba Graduate Business School αναδεικνύει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στο σύγχρονο ενεργειακό περιβάλλον

Κλείσιμο

, συγκέντρωσε υψηλό ενδιαφέρον από εκπροσώπους της πολιτικής σκηνής, θεσμικούς φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και επιχειρηματικά στελέχη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του διαλόγου γύρω από τις εξελίξεις στο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο.Στην εναρκτήρια ενότητα του Συνεδρίου, με θέμαυπό τον συντονισμό του Δρ. Κώστα Ανδριοσόπουλου, Διευθυντή του HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @ Alba Graduate Business School.O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε ότι η μετάβαση πρέπει να είναι «βιώσιμη», ενσωματώνοντας την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Τόνισε πως ο πραγματισμός στις πολιτικές αποφάσεις είναι κρίσιμος, ώστε να αποφευχθούν οπισθοδρομήσεις, σε μια περίοδο που οι ενεργειακές απαιτήσεις εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα.Στο ίδιο πλαίσιο,, υπογράμμισε ότι η συζήτηση γύρω από την ενεργειακή μετάβαση πρέπει να βασιστεί σε πρακτικές και ρεαλιστικές επιλογές.σημείωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας ως προτεραιότητα την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας εφοδιασμού, σε μια περίοδο που το διεθνές ενεργειακό τοπίο μεταβάλλεται ταχύτατα.Παράλληλα, κ. Σιάμισιης αναφέρθηκε στον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, η οποία εξελίσσεται σε καθοριστικό δίαυλο ενέργειας για την Ευρώπη, καθώς και στην ανάγκη οι πολιτικές επιλογές να διασφαλίζουν ένα σταθερό και λειτουργικό ενεργειακό σύστημα για τις επόμενες δεκαετίες.Ιδιαίτερο βάρος είχε η παρέμβαση που έκανε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδαη οποία χαρακτήρισε την χώρα μας ωςγια την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και χαιρέτισε τις συνεργασίες της Ελλάδας με εταιρείες όπως οικαι, που ενισχύουν περαιτέρω την ενεργειακή σταθερότητα.Το Forum ανέδειξε συνολικά τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης, μέσα από έξι θεματικά sessions που κάλυψαν το σύνολο του ενεργειακού οικοσυστήματος - από την τεχνολογία και τις αγορές, έως τη χρηματοδότηση και τον ρόλο της εκπαίδευσης.