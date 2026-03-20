Great Greek Wines: Στοχευμένη εξωστρέφεια σε Γερμανία και Πολωνία για το σύγχρονο ελληνικό κρασί

Στα τέλη Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου, τα Great Greek Wines πραγματοποίησαν σειρά σημαντικών εκδηλώσεων σε, φέρνοντας κορυφαία ελληνικά οινοποιεία σε άμεση επαφή με επαγγελματίες του κλάδου, opinion leaders και απαιτητικούς καταναλωτές.Οι δράσεις αυτές επιβεβαιώνουν τον στρατηγικό προσανατολισμό των Great Greek Wines, δηλαδή τη σταθερή ενίσχυση της διεθνούς αναγνώρισης του ελληνικού κρασιού και την προώθησή του σε ένα πιο premium και γαστρονομικό επίπεδο.Η Γερμανία αποτελεί μία από τις πιο ώριμες, απαιτητικές και ανταγωνιστικές αγορές κρασιού στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, παραμένει η σημαντικότερη αγορά για τα ελληνικό κρασί σε όρους πωλήσεων.Από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου, τα Great Greek Wines πραγματοποίησαν σειρά δράσεων στοκαι στο νησί, έναν από τους σημαντικότερους luxury γαστρονομικούς προορισμούς της Γερμανίας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τρεις διαφορετικές πρωτοβουλίες που απευθύνθηκαν τόσο στο επαγγελματικό κοινό όσο και σε απαιτητικούς φίλους του κρασιού.Η αυλαία άνοιξε με wine dinner στο Aquarium του νησιού με την ανταπόκριση του κοινού να είναι ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ποιοτικά ελληνικά κρασιά. Ακολούθησε ένα ακόμη πιο ξεχωριστό δείπνο, επίσης στο Sylt, προσφέροντας μια εμπειρία υψηλού επιπέδου που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στους συμμετέχοντες., Master of Wine και κριτής στο Great Greek Wines, δήλωσε:«Ήταν μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία συνολικά. Κορυφαία ελληνικά κρασιά παρουσιάστηκαν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, δίπλα στην υψηλή γαστρονομία και μπροστά σε ένα κοινό με βαθιά γνώση και ουσιαστικό ενδιαφέρον. Οι δράσεις αυτές δημιούργησαν έναν ζωντανό διάλογο γύρω από το ελληνικό κρασί και ανέδειξαν πόσο δυναμική και συναρπαστική είναι σήμερα η Ελλάδα στον διεθνή οινικό χάρτη».Ιδιαίτερη σημασία είχαν και τα δύο masterclasses για επαγγελματίες του κρασιού. Στο Sylt πραγματοποιήθηκε masterclass με τη συμμετοχή επαγγελματιών της τοπικής εστίασης, ενώ

, ιδρυτής του Great Greek Wines, υπογράμμισε: «Η γερμανική αγορά είναι ιδιαίτερα απαιτητική και εξαιρετικά ανταγωνιστική. Παράλληλα, όμως, δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τα υψηλής ποιότητας ελληνικά κρασιά, επιβεβαιώνοντας ότι η περαιτέρω τοποθέτησή τους σε ένα πιο premium επίπεδο αποτελεί μια σημαντική στρατηγική κατεύθυνση».Στις εκδηλώσεις στη Γερμανία παρουσιάστηκαν ετικέτες από 19 κορυφαία οινοποιεία της Ελλάδας και της Κύπρου.Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Μαρτίου 2026, τα Great Greek Wines βρέθηκαν στη Βαρσοβία σε μία χώρα που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές κρασιού στην Ευρώπη. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για νέες προελεύσεις και premium κρασιά δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες για το ελληνικό κρασί.Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρέθηκε το Panorama Walk Around Tasting, ένα επαγγελματικό tasting αποκλειστικά για trade, στο οποίο συμμετείχαν 27 οινοποιεία. Η παρουσία εκπροσώπων από τα ίδια τα οινοποιεία ενίσχυσε καθοριστικά τη δυναμική της εκδήλωσης, δημιουργώντας ουσιαστικές B2B επαφές με εισαγωγείς, sommeliers, δημοσιογράφους και επαγγελματίες της εστίασης.Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης δύο Masterclasses, ένα αφιερωμένο σε λευκά, ροζέ και αφρώδη κρασιά και ένα αφιερωμένο σε ροζέ και ερυθρά. Τα masterclasses παρουσίασαν ο Γιάννης Καρακάσης MW και ο Wojciech Bońkowski MW, ένας από τους σημαντικότερους γνώστες και υποστηρικτές του ελληνικού κρασιού στην Πολωνία.Από την πλευρά του, οDevelopment Manager του GGW ανέφερε: «Αναμένουμε σύντομα τα θετικά αποτελέσματα της δράσης μέσα από νέες συνεργασίες στην αγορά για τα οινοποιεία του GGW. Αυτό θα αποτελέσει και την ουσιαστικότερη απόδειξη της επιτυχίας της διοργάνωσης».Οι δράσεις σε Γερμανία και Πολωνία επιβεβαιώνουν ότι το ελληνικό κρασί διαθέτει πλέον όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει στις διεθνείς αγορές: αυθεντικές ποικιλίες, δυναμικούς παραγωγούς και μια σύγχρονη οινική ταυτότητα που συνδυάζει παράδοση, ποιότητα και εξέλιξη.Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτές των Great Greek Wines, η παρουσία των ελληνικών κρασιών στο εξωτερικό γίνεται ολοένα και πιο ουσιαστική, δημιουργώντας νέες συνεργασίες, ενισχύοντας την εξαγωγική δυναμική των οινοποιείων και διαμορφώνοντας ένα ισχυρότερο διεθνές αποτύπωμα για το ελληνικό κρασί.