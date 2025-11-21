Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στη «Νύχτα Μουσείων» του Μουσείου Οίνου Sierre – Valais

Κλείσιμο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσία της Santo Wines (Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων) στην εκδήλωση του Μουσείου Οίνου Sierre – Valais, στο πλαίσιο της «Νύχτας Μουσείων 2025», όπου η Ελλάδα ήταν η μοναδική τιμώμενη χώρα της βραδιάς. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας μας στη Βέρνη και το Μουσείο Οίνου Sierre – Valais, με σημαντική υποστήριξη του Δήμου Θήρας, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ‘’Σαντορίνη 2025: Έτος Ανάδειξης και Υποστήριξης της Αυθεντικότητας’’.Η βραδιά αποτέλεσε το αποκορύφωμα της παρουσίας της Σαντορίνης στη διεθνή έκθεση των παλαιότερων παραδοσιακών οινοπαραγωγικών τεχνικών «Destination Vin» (8 Μαρτίου – 30 Νοεμβρίου 2025), όπου η Σαντορίνη συμμετείχε ως μοναδική ελληνική οινοπαραγωγική περιοχή, εκπροσωπούμενη αποκλειστικά από τη Santo Wines. Τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση συντόνισαν η κα Νίκη Στεφανίδου, Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ, η κα Delphine Niederberger, Διευθύντρια του Μουσείου, με την σημαντική συμβολή του επιμελητή εκθέσεων του μουσείου, Samuel Hubert. Οι εκπρόσωποι της Santo Wines, με παρουσία του ίδιου του Προέδρου του ΔΣ, Μάρκου Καφούρου, και του Γενικού Διευθυντή, Ματθαίου Δημόπουλου, συμμετείχαν ενεργά στην παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων.Περισσότεροι από 150 επισκέπτες, επαγγελματίες του κλάδου και φίλοι του κρασιού και του πολιτισμού, περιηγήθηκαν στην έκθεση και κατέληγαν στον ελληνικό εκθεσιακό χώρο, όπου η ομάδα της Santo Wines παρουσίαζε τα εμβληματικά κρασιά ΠΟΠ Σαντορίνη της εταιρείας, συνοδευόμενα από παραδοσιακά εδέσματα από τοματάκι ΠΟΠ Σαντορίνης, κάπαρη Σαντορίνης και ελαιόλαδο Santo Roots.Η παρουσία της Santo Wines εμπλουτίστηκε με οπτικοακουστικό υλικό, ενημερωτικά ταμπλώ και διαδραστική εφαρμογή χειροποίητης κατασκευής «κουλούρας», προσφέροντας βιωματική εμπειρία της αμπελουργίας και οινοποιίας του νησιού.Το προωθητικό υλικό της Santo Wines και του Δήμου Θήρας θα παραμείνει διαθέσιμο στην έκθεση έως τη λήξη της, στις 30 Νοεμβρίου, συνεχίζοντας να προβάλλει τη Σαντορίνη ως σημείο αναφοράς της ελληνικής οινοποιίας και του ποιοτικού τουρισμού.«Η εκδήλωση είχε ουσιαστικό εμπορικό αντίκτυπο, με επαγγελματικές συναντήσεις με σημαντικούς εισαγωγείς, ανοίγοντας νέες προοπτικές συνεργασίας στην κεντροευρωπαϊκή αγορά. Τα κρασιά της Santo Wines, αντιπροσωπευτικά της Σαντορίνης, ξεχώρισαν για τον χαρακτήρα και την ποιότητά τους, δημιουργώντας τις εντυπώσεις που οδήγησαν στην επιτυχία της βραδιάς. Το ότι η απαιτητική ελβετική αγορά, γνωστή για την εξοικείωσή της με κρασιά υψηλού επιπέδου, αναγνώρισε την αξία των κρασιών της Σαντορίνης, αποδεικνύει ξεκάθαρα τη θέση τους στην κορυφή των διεθνών οίνων υψηλής ποιότητας.