Τριπλή διάκριση για την Greece Sotheby’s International Realty στα European Property Awards 2025–2026
Η Greece Sotheby’s International Realty διακρίθηκε για ακόμη μία χρονιά στα European Property Awards 2025–2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς που αναγνωρίζουν την αριστεία στον χώρο του διεθνούς real estate, σε συνεργασία με το International Property & Travel
Η Greece Sotheby’s International Realty απέσπασε τρεις διακρίσεις για την Ελλάδα, Best Real Estate Agency Website, Best Real Estate Agency Marketing και Best Real Estate Agency Single Office για το 2025–2026 σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2025.
Από το 2017, η Greece Sotheby’s International Realty κατέχει ηγετική θέση στην αγορά πωλήσεων πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα, με εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και εμβληματικές πωλήσεις σε κορυφαίους προορισμούς της χώρας. Οι νέες διακρίσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν τη στρατηγική της εταιρείας για συνεχή καινοτομία και εξαιρετική εμπειρία πελάτη.
Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, κ. Σάββας Σαββαΐδης, ανέφερε:
«Είναι ιδιαίτερη τιμή να αναγνωρίζεται η αφοσίωση και το πάθος της ομάδας μας από έναν τόσο καταξιωμένο διεθνή θεσμό. Οι τρεις αυτές διακρίσεις αποτελούν έμπρακτη επιβράβευση της αποστολής μας να αναδείξουμε το ελληνικό real estate πολυτέλειας στο διεθνές προσκήνιο».
