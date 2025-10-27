Η Παρευξείνια Τράπεζα εγκαινίασε τα νέα της κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη

Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ ή Παρευξείνια Τράπεζα) εγκαινίασε τα νέα της κεντρικά γραφεία σε επίσημη τελετή στη Θεσσαλονίκη. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδος, Νίκος Παπαθανάσης.Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και αξιωματούχοι της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Περιφέρειας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένου των Υφυπουργών Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Σταύρου Καλαφάτη, καθώς και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη.Μεγάλη ήταν η προσέλευση στην εκδήλωση, με διακεκριμένο κοινό που περιλάμβανε μέλη της διπλωματικής κοινότητας, επιχειρηματίες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών.Ο Δρ. Serhat Köksal, Πρόεδρος της BSTDB, σχολίασε: «Τα νέα μας κεντρικά γραφεία είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό κτίριο - είναι ένα σύμβολο του οράματος, της ανθεκτικότητας και της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Τράπεζας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντους. Χτισμένο βάσει αυστηρών κριτηρίων βιωσιμότητας και σχεδιασμένο για το μέλλον, το νέο κτίριο αντανακλά την εμπιστοσύνη των μετόχων και την αφοσίωση του προσωπικού μας. Από αυτό το νέο σπίτι, είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι από ποτέ για να υποστηρίξουμε τις χώρες μέλη μας- δεν είναι απλά ένας λειτουργικός χώρος, αλλά μια έκφραση ευθύνης απέναντι στις μελλοντικές γενεές.»Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητής της BSTDB, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Η Ελληνική Κυβέρνηση παραμένει σταθερή στην υποστήριξή της για αυτό το έργο ορόσημο- ένα φάρο διεθνούς συνεργασίας, που επιτρέπει στην Τράπεζα να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να καινοτομεί. Είμαστε περήφανοι που βλέπουμε την Παρευξείνια Τράπεζα να δημιουργεί τη μόνιμη έδρα της εδώ στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεθνή προσοχή, που θα αυξηθεί στα επόμενα χρόνια».Κοντά στο ιστορικό παλιό λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το νέο κτίριο 5.170 τ.μ. προσφέρει στο προσωπικό έναν σύγχρονο, ευέλικτο και οικολογικό χώρο εργασίας, σχεδιασμένο για αποτελεσματικότητα και συνεργασία.Το κτίριο πληροί κορυφαία περιβαλλοντικά πρότυπα και έχει λάβει πιστοποίηση LEED Gold, η οποία απονεμήθηκε από το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των ΗΠΑ (USGBC), την κορυφαία αρχή στον κόσμο στον βιώσιμο και την κατασκευή κτιρίων, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως με τον ΚΕΝΑΚ και διαθέτει ενεργειακή κατάταξη Α+. Επιπλέον, στη στέγη του έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά πάνελ που καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειακών του καταναλώσεων, ενισχύοντας τον βιώσιμο χαρακτήρα του. Το κτίριο θεωρείται ορόσημο βιωσιμότητας και κυκλικότητας καθώς από τις κατεδαφίσεις και τις κατασκευές περισσότεροι από 3.000 τόνοι αποβλήτων απέκτησαν νέα ζωή, 91% των αποβλήτων κατασκευής και κατεδάφισης εκτράπηκαν από χώρους υγιεινής ταφής, και διαθέτει 9 διαφορετικά ταξινομημένα ρεύματα για ευκολότερη ανακύκλωση. Το 59% της υπάρχουσας επιφάνειας του κτιρίου διατηρήθηκε, ενώ το 36% του συνολικού κόστους υλικών προήλθε από ανακυκλωμένα προϊόντα.