HELLENiQ ENERGY: Δωρεά 3 Πυροσβεστικών Οχημάτων στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού

Συνεχείς πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της δασοπροστασίας με στόχο την πιο αποτελεσματική ανταπόκριση ΣΠΑΠ στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών