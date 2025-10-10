Η Daedalus Racing στους κορυφαίους του κόσμου στον Παγκόσμιο Τελικό STEM Racing στη Σιγκαπούρη
Η Daedalus Racing στους κορυφαίους του κόσμου στον Παγκόσμιο Τελικό STEM Racing στη Σιγκαπούρη
Σε έναν θεσμό όπου συμμετείχαν 83 κορυφαίες ομάδες από όλο τον κόσμο, η Daedalus Racing αναδείχθηκε η κορυφαία ελληνική ομάδα σε παγκόσμια βαθμολογία, αποδεικνύοντας τη δυναμική της ελληνικής μαθητικής καινοτομίας στον διεθνή STEM χάρτη
Η Μαθητική Ομάδα Συνεργασίας Daedalus Racing, στην οποία συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης ολοκλήρωσε με εξαιρετική επιτυχία την παρουσία της στον Παγκόσμιο Τελικό του διαγωνισμού STEM Racing (πρώην F1 in Schools), που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που εκπροσώπησαν επάξια το Σχολείο μας είναι οι Εβίτα Ζαμπούνη, Μαρίλια Αθανασίου (Βασικά Μέλη), Μανώλης Βαϊκούσης και Νικόλας Λασκαρίδης (Αναπληρωματικά Μέλη). Την επιτυχημένη προετοιμασία των παιδιών ανέλαβαν οι Προπονητές κύριος Γιάννης Τούντας και κύριος Δημήτρης Μωραΐτης.
Στη Μαθητική Ομάδα Συνεργασίας συμμετείχαν μαθητές και από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή και από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη – Dukes Education.
Σημαντικές επιτυχίες της ομάδας:
Το μονοθέσιό της πέτυχε χρόνους που το κατατάσσουν στους 10 ταχύτερους παγκοσμίως, μέσα από 664 αγώνες.
Η Daedalus Racing διακρίθηκε στις 3 κορυφαίες ομάδες διεθνώς στον τομέα των Digital Media, με την αναγνώριση να προέρχεται από τη Motorsport.tv, έναν από τους πιο έγκριτους φορείς στον χώρο του motorsport.
Η συνολική της παρουσία απέδειξε πως το ελληνικό μαθητικό δυναμικό μπορεί να σταθεί ισάξιο απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, με βάση την ποιότητα, τη συνέπεια και την καινοτομία.
Μια Σχολική Παράδοση στις Διακρίσεις STEM
Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση είναι ευρέως γνωστή στον χώρο των διεθνών διαγωνισμών STEM. Έχει αναπτύξει μια συστηματική, πολυετή παρουσία στον διαγωνισμό F1 in Schools / STEM Racing, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο:
2023 | Athena Racing Team
Η συνεργατική ομάδα Athena Racing, με συμμετοχή μαθητριών της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, τιμήθηκε με το FIA Women in Motorsport Award στον Παγκόσμιο Τελικό στη Σιγκαπούρη — μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις για γυναικείες ομάδες παγκοσμίως.
2022 | Vision Racing
Συνεργατική ομάδα με συμμετοχή του Σχολείου απέσπασε το διεθνές Digital Media Award και κατέλαβε την 7η θέση στον κόσμο, μεταξύ δεκάδων χωρών.
2021 | Prismatic
Συμμετοχή στον Παγκόσμιο Τελικό, με 7η θέση γενικής κατάταξης, ταχύτερο χρόνο πίστας και παρουσία στα τελικά knockout rounds.
2019 | Arrow Racers
Κατέκτησε το Fastest Car Award για το πιο γρήγορο μονοθέσιο στον Παγκόσμιο Τελικό στο Abu Dhabi, ενώ κατέλαβε τη 10η θέση στη γενική κατάταξη.
2018 | F1yers (Δημοτικό)
Πρωταθλητές Ελλάδας στον Διαγωνισμό Jaguar για Δημοτικά. Συγκέντρωσαν 6 ειδικά βραβεία, μεταξύ των οποίων για Portfolio, Μηχανική Σχεδίαση, Παρουσίαση και Κατασκευή.
2017 | Omega Racing Team
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που εκπροσώπησαν επάξια το Σχολείο μας είναι οι Εβίτα Ζαμπούνη, Μαρίλια Αθανασίου (Βασικά Μέλη), Μανώλης Βαϊκούσης και Νικόλας Λασκαρίδης (Αναπληρωματικά Μέλη). Την επιτυχημένη προετοιμασία των παιδιών ανέλαβαν οι Προπονητές κύριος Γιάννης Τούντας και κύριος Δημήτρης Μωραΐτης.
Στη Μαθητική Ομάδα Συνεργασίας συμμετείχαν μαθητές και από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή και από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη – Dukes Education.
Σημαντικές επιτυχίες της ομάδας:
Το μονοθέσιό της πέτυχε χρόνους που το κατατάσσουν στους 10 ταχύτερους παγκοσμίως, μέσα από 664 αγώνες.
Η Daedalus Racing διακρίθηκε στις 3 κορυφαίες ομάδες διεθνώς στον τομέα των Digital Media, με την αναγνώριση να προέρχεται από τη Motorsport.tv, έναν από τους πιο έγκριτους φορείς στον χώρο του motorsport.
Η συνολική της παρουσία απέδειξε πως το ελληνικό μαθητικό δυναμικό μπορεί να σταθεί ισάξιο απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, με βάση την ποιότητα, τη συνέπεια και την καινοτομία.
Μια Σχολική Παράδοση στις Διακρίσεις STEM
Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση είναι ευρέως γνωστή στον χώρο των διεθνών διαγωνισμών STEM. Έχει αναπτύξει μια συστηματική, πολυετή παρουσία στον διαγωνισμό F1 in Schools / STEM Racing, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο:
2023 | Athena Racing Team
Η συνεργατική ομάδα Athena Racing, με συμμετοχή μαθητριών της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, τιμήθηκε με το FIA Women in Motorsport Award στον Παγκόσμιο Τελικό στη Σιγκαπούρη — μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις για γυναικείες ομάδες παγκοσμίως.
2022 | Vision Racing
Συνεργατική ομάδα με συμμετοχή του Σχολείου απέσπασε το διεθνές Digital Media Award και κατέλαβε την 7η θέση στον κόσμο, μεταξύ δεκάδων χωρών.
2021 | Prismatic
Συμμετοχή στον Παγκόσμιο Τελικό, με 7η θέση γενικής κατάταξης, ταχύτερο χρόνο πίστας και παρουσία στα τελικά knockout rounds.
2019 | Arrow Racers
Κατέκτησε το Fastest Car Award για το πιο γρήγορο μονοθέσιο στον Παγκόσμιο Τελικό στο Abu Dhabi, ενώ κατέλαβε τη 10η θέση στη γενική κατάταξη.
2018 | F1yers (Δημοτικό)
Πρωταθλητές Ελλάδας στον Διαγωνισμό Jaguar για Δημοτικά. Συγκέντρωσαν 6 ειδικά βραβεία, μεταξύ των οποίων για Portfolio, Μηχανική Σχεδίαση, Παρουσίαση και Κατασκευή.
2017 | Omega Racing Team
2η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό F1 in Schools.
Πανελλήνιες διακρίσεις (2016–2025):
Σειρά επιτυχιών με πρωτιές το 2017 και 2020, καθώς και 2ες και 3ες θέσεις σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες (Γυμνάσιο & Λύκειο), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητα και συνέπεια των επιδόσεων.
Εκπαιδευτική Αναγέννηση: Η εκπαίδευση που οδηγεί στο μέλλον
Η διαρκής επιτυχία της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης στους διαγωνισμούς STEM βασίζεται σε μια ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει:
Τεχνολογική κατάρτιση & εφαρμοσμένη επιστήμη
Επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα και επικοινωνία
Ομαδική εργασία, συνεργασία και σεβασμό στην πολυμορφία
Διεθνή προσανατολισμό και εξωστρέφεια
Οι μαθητές και μαθήτριες μας αναλαμβάνουν ρόλους όπως project managers, σχεδιαστές CAD, υπεύθυνοι marketing & ψηφιακών μέσων, αναλυτές δεδομένων και μηχανικοί κατασκευής, λειτουργώντας ως πραγματικές ομάδες ανάπτυξης σε συνθήκες που προσομοιάζουν τον πραγματικό επαγγελματικό κόσμο.
Συνεχίζουμε πιο δυνατοί – Και αυτή είναι μόνο η αρχή
Η πορεία της Daedalus Racing αποτελεί ακόμα μία σελίδα στη ζωντανή ιστορία διακρίσεων της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης. Με οδηγό το πάθος, την καινοτομία και τη συνεργασία, συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε ότι η ελληνική παιδεία μπορεί να διαπρέπει διεθνώς.
Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και στις μαθήτριες της Daedalus Racing για τη σπουδαία διάκρισή τους καθώς και στους Προπονητές που συντέλεσαν στην επιτυχία τους.
Πληροφορίες : Εκπαιδευτική Αναγέννηση, 22950 29840, www.anagennisi.edu.gr , info@anagennisi.edu.gr
Πανελλήνιες διακρίσεις (2016–2025):
Σειρά επιτυχιών με πρωτιές το 2017 και 2020, καθώς και 2ες και 3ες θέσεις σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες (Γυμνάσιο & Λύκειο), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητα και συνέπεια των επιδόσεων.
Εκπαιδευτική Αναγέννηση: Η εκπαίδευση που οδηγεί στο μέλλον
Η διαρκής επιτυχία της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης στους διαγωνισμούς STEM βασίζεται σε μια ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει:
Τεχνολογική κατάρτιση & εφαρμοσμένη επιστήμη
Επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα και επικοινωνία
Ομαδική εργασία, συνεργασία και σεβασμό στην πολυμορφία
Διεθνή προσανατολισμό και εξωστρέφεια
Οι μαθητές και μαθήτριες μας αναλαμβάνουν ρόλους όπως project managers, σχεδιαστές CAD, υπεύθυνοι marketing & ψηφιακών μέσων, αναλυτές δεδομένων και μηχανικοί κατασκευής, λειτουργώντας ως πραγματικές ομάδες ανάπτυξης σε συνθήκες που προσομοιάζουν τον πραγματικό επαγγελματικό κόσμο.
Συνεχίζουμε πιο δυνατοί – Και αυτή είναι μόνο η αρχή
Η πορεία της Daedalus Racing αποτελεί ακόμα μία σελίδα στη ζωντανή ιστορία διακρίσεων της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης. Με οδηγό το πάθος, την καινοτομία και τη συνεργασία, συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε ότι η ελληνική παιδεία μπορεί να διαπρέπει διεθνώς.
Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και στις μαθήτριες της Daedalus Racing για τη σπουδαία διάκρισή τους καθώς και στους Προπονητές που συντέλεσαν στην επιτυχία τους.
Πληροφορίες : Εκπαιδευτική Αναγέννηση, 22950 29840, www.anagennisi.edu.gr , info@anagennisi.edu.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα