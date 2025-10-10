Η Daedalus Racing στους κορυφαίους του κόσμου στον Παγκόσμιο Τελικό STEM Racing στη Σιγκαπούρη

Σε έναν θεσμό όπου συμμετείχαν 83 κορυφαίες ομάδες από όλο τον κόσμο, η Daedalus Racing αναδείχθηκε η κορυφαία ελληνική ομάδα σε παγκόσμια βαθμολογία, αποδεικνύοντας τη δυναμική της ελληνικής μαθητικής καινοτομίας στον διεθνή STEM χάρτη