Φοιτητικά Πακέτα Vodafone CU σε κινητή και σταθερή με πολλά προνόμια και εκπλήξεις

Με το πακέτο CU Students Xclusiveοι φοιτητές απολαμβάνουν 1.2GB, 1.200 λεπτά και SMS προς όλους, με €8,5 ανά μήνα, ενώ από 13 Οκτωβρίου έως 14 Νοεμβρίου όλα τα μηνιαία CU Students Xclusive πακέτα δίνουν τις διπλάσιες παροχές στην ίδια τιμή. Ταυτόχρονα έως 30 Νοεμβρίου όλοι οι φοιτητές μπορούν να ενεργοποιούν το πακέτο Unlimited Students Xclusive 1, που προσφέρει Unlimited Data για 1 μέρα με €1.Οι Unlimited επιλογές δεν τελειώνουν εδώ για τους φοιτητές αφού τα πακέτα CU Xclusive 12 και CU Xclusive 17.5 προσφέρουν unlimited λεπτά ομιλίας & 3.6GB ή 7,2GB αντίστοιχα.Επιπλέον, χωρίς προϋπόθεση ανανέωση χρηματικού υπολοίπου, κάθε μήνα όλοι οι φοιτητές παίρνουν δωρεάν και αυτόματα 600ΜΒ & 600’ προς CU. Ενώ με κάθε online ανανέωση χρηματικού υπολοίπου λαμβάνουν μέχρι και 5GB ΔΩΡΟ από το Just Surf Bonus και το CU Shake.Για όλους τους νέους CU Xclusive συνδρομητές, το CU προσφέρει ως δώρο καλωσορίσματος δωρεάν το CU Xclusive 8.5 για τους πρώτους 3 μήνες και 30GB για 1 μήνα με κάθε ανανέωση του πρώτους 6 μήνες.Επίσης, οι CU φοιτητές θα μπορούν να απολαμβάνουν VDSL Internet με ταχύτητες έως και 100Mbps για τα διαδικτυακά μαθήματα, αλλά και για ατελείωτο gaming από €17,90 ανά μήνα.Ταυτόχρονα, με το CU Around, το σχήμα ανταμοιβής του CU, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μοναδικές προσφορές και προνόμια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των αναγκών τους και τους συνοδεύσουν σε όσα σκέφτονται να κάνουν, όποτε και όπως θέλουν!Με 1+1 αεροπορικά εισιτήρια με τη SKY express, €25 μετρητά από τη Revolut, 40€ έκπτωση στα καταστήματα JYSK για το φοιτητικό τους σπίτι, 35% έκπτωση στην Adidas και τα Sephora, 20% στα H&M και το ASOS και πολλές ακόμα CU Around προσφορές, οι φοιτητικές εμπειρίες γίνονται ακόμα πιο δυνατές.Παράλληλα, το CU προσκαλεί τους φοιτητές να μπουν στο CU Big Bang App, να παίξουν σε AR/VR περιβάλλον και να ανακαλύψουν τον φοιτητικό πλανήτη που προσφέρει ακόμη περισσότερους κρυστάλλους με ακόμη περισσότερα προνόμια. Παίζοντας Big Bang, οι φοιτητές μπορούν να ξεκλειδώσουν μοναδικά πακέτα data & ομιλίας για να μην ξεμένουν ποτέ, αλλά και προσφορές σε συσκευές & αξεσουάρ. Μια σειρά από αποκλειστικά πακέτα με Unlimited Data περιμένουν όλους του CU φοιτητές στο CU Big Bang app μέχρι 31/11.Έτσι, η φετινή χρονιά γίνεται ακόμα πιο OPEN 24/7 για όλους τους καινούργιους και παλιούς φοιτητές παρέα με το Vodafone CU που βρίσκεται δίπλα τους για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή όπως της αξίζει!CU @ Unis!Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.vodafonecu.gr/foitites/foititikes-prosfores/