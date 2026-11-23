Είχαν υπέρταση αλλά το αγνοούσαν 235.000 Έλληνες – Πώς τους εντόπισε το «Προλαμβάνω»

Περισσότεροι από 3,5 εκατ. πολίτες έχουν υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω» - Προωθείται η δημιουργία Εθνικού Σχεδίου για την καρδιαγγειακή υγεία