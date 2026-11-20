Άνοια: Τεστ 60΄ ξεσκεπάζει προβλήματα μνήμης που δεν εντοπίζουν οι πιο σύντομες εξετάσεις
Άνοια: Τεστ 60΄ ξεσκεπάζει προβλήματα μνήμης που δεν εντοπίζουν οι πιο σύντομες εξετάσεις
Νέα αμερικανική μελέτη σε 1.858 άτομα αναδεικνύει την αξία μιας πιο αναλυτικής εξέτασης μνήμης – Τι έδειξε η σύγκριση με τα σύντομα τεστ και γιατί η έγκαιρη αναγνώριση των γνωστικών διαταραχών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία
Ένα τεστ διάρκειας μίας ώρας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο για την έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων μνήμης και νοητικών λειτουργιών, τα οποία συχνά περνούν απαρατήρητα από τις καθιερωμένες σύντομες εξετάσεις.
Αυτό διαπιστώνει νέα αμερικανική μελέτη, αναδεικνύοντας τη σημασία μιας πιο ολοκληρωμένης αξιολόγησης, ιδιαίτερα σε μία εποχή που οι θεραπευτικές δυνατότητες για τη νόσο Αλτσχάιμερ διευρύνονται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό διαπιστώνει νέα αμερικανική μελέτη, αναδεικνύοντας τη σημασία μιας πιο ολοκληρωμένης αξιολόγησης, ιδιαίτερα σε μία εποχή που οι θεραπευτικές δυνατότητες για τη νόσο Αλτσχάιμερ διευρύνονται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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