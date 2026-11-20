Νέα αμερικανική μελέτη σε 1.858 άτομα αναδεικνύει την αξία μιας πιο αναλυτικής εξέτασης μνήμης – Τι έδειξε η σύγκριση με τα σύντομα τεστ και γιατί η έγκαιρη αναγνώριση των γνωστικών διαταραχών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία