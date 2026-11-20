Τι αποκαλύπτει η περίμετρος μέσης για την μακροζωία – Επικίνδυνα τα πολλά αλλά και τα λίγα εκατοστά
Τι αποκαλύπτει η περίμετρος μέσης για την μακροζωία – Επικίνδυνα τα πολλά αλλά και τα λίγα εκατοστά
Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι τόσο η πολύ μεγάλη όσο και η πολύ μικρή περίμετρος μέσης συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας
Μπορεί η περίμετρος της μέσης να αποκαλύπτει περισσότερα για την υγεία και το προσδόκιμο ζωής μας από όσα δείχνει η ζυγαριά; Σύμφωνα με νέα, μεγάλης κλίμακας μελέτη, τόσο η αυξημένη όσο και η πολύ μικρή περίμετρος μέσης συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, ανεξάρτητα από το σωματικό βάρος. Μάλιστα, για ορισμένους υπέρβαρους ανθρώπους, η μείωση του κοιλιακού λίπους φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία από την απώλεια κιλών.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Epidemiology & Community Health, βασίστηκε σε δεδομένα 17,25 εκατομμυρίων ενηλίκων στη Νότια Κορέα, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για σχεδόν 14 χρόνια. Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στην περίμετρο μέσης, τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), την ηλικία και τη θνησιμότητα από κάθε αιτία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Epidemiology & Community Health, βασίστηκε σε δεδομένα 17,25 εκατομμυρίων ενηλίκων στη Νότια Κορέα, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για σχεδόν 14 χρόνια. Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στην περίμετρο μέσης, τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), την ηλικία και τη θνησιμότητα από κάθε αιτία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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