Σχέσεις: Το νο1 σημάδι ότι είστε με τον λάθος άνθρωπο – Ακόμη και όταν όλα μοιάζουν ιδανικά
Σχέσεις: Το νο1 σημάδι ότι είστε με τον λάθος άνθρωπο – Ακόμη και όταν όλα μοιάζουν ιδανικά
Μια ειδικός εξηγεί γιατί το ένστικτό μας μπορεί να αποτελεί σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι και ποιες 5 συμπεριφορές αξίζει να προσέξουμε
Στην αρχή μιας σχέσης, όλα μοιάζουν ιδανικά. Ο νέος σύντροφος είναι τρυφερός, προσεκτικός, δείχνει ενδιαφέρον και φαίνεται να γνωρίζει ακριβώς τι χρειαζόμαστε, πολλές φορές πριν ακόμη το εκφράσουμε. Λέει όμορφα λόγια, οι κινήσεις του είναι γεμάτες φροντίδα – δημιουργεί την εντύπωση ότι επιτέλους γνωρίσαμε τον κατάλληλο άνθρωπο.
Όσο περνά ο καιρός, όμως, κάτι αρχίζει να αλλάζει: Η συνεχής επικοινωνία μάς κουράζει, οι απαιτήσεις για περισσότερο χρόνο μαζί μάς πιέζουν και η σκέψη να μείνουμε λίγο μόνοι μας γίνεται όλο και πιο ελκυστική. Μήπως το συναίσθημα αυτό προσπαθεί να μας προειδοποιήσει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά; Η Wendy L. Patrick, νομικός και ειδικός σε ζητήματα συμπεριφοράς και διαπροσωπικών σχέσεων, εξηγεί σε άρθρο της στο Psychology Today γιατί ο τρόπος που μας κάνει να αισθανόμαστε ένας σύντροφος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενδείξεις για την ποιότητα της σχέσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όσο περνά ο καιρός, όμως, κάτι αρχίζει να αλλάζει: Η συνεχής επικοινωνία μάς κουράζει, οι απαιτήσεις για περισσότερο χρόνο μαζί μάς πιέζουν και η σκέψη να μείνουμε λίγο μόνοι μας γίνεται όλο και πιο ελκυστική. Μήπως το συναίσθημα αυτό προσπαθεί να μας προειδοποιήσει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά; Η Wendy L. Patrick, νομικός και ειδικός σε ζητήματα συμπεριφοράς και διαπροσωπικών σχέσεων, εξηγεί σε άρθρο της στο Psychology Today γιατί ο τρόπος που μας κάνει να αισθανόμαστε ένας σύντροφος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενδείξεις για την ποιότητα της σχέσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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