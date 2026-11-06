«Σιωπηλό διαζύγιο»: 3 σημάδια ότι από ζευγάρι έχετε γίνει συγκάτοικοι – Τι να κάνετε

Μένουν στο ίδιο σπίτι, μοιράζονται υποχρεώσεις και συνεχίζουν να εμφανίζονται ως ζευγάρι. Κι όμως, η συναισθηματική σύνδεση έχει χαθεί. Πώς αναγνωρίζεται το «σιωπηλό διαζύγιο» και πώς μπορεί να ανακτηθεί η χαμένη οικειότητα