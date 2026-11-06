«Σιωπηλό διαζύγιο»: 3 σημάδια ότι από ζευγάρι έχετε γίνει συγκάτοικοι – Τι να κάνετε
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«Σιωπηλό διαζύγιο»: 3 σημάδια ότι από ζευγάρι έχετε γίνει συγκάτοικοι – Τι να κάνετε

Μένουν στο ίδιο σπίτι, μοιράζονται υποχρεώσεις και συνεχίζουν να εμφανίζονται ως ζευγάρι. Κι όμως, η συναισθηματική σύνδεση έχει χαθεί. Πώς αναγνωρίζεται το «σιωπηλό διαζύγιο» και πώς μπορεί να ανακτηθεί η χαμένη οικειότητα

«Σιωπηλό διαζύγιο»: 3 σημάδια ότι από ζευγάρι έχετε γίνει συγκάτοικοι – Τι να κάνετε
ygeiamou.gr team
Δεν τελειώνουν όλοι οι γάμοι μ’ έναν μεγάλο καβγά ή μια απιστία. Κάποιοι σβήνουν «αθόρυβα» – οι σύντροφοι συνεχίζουν να ζουν μαζί, να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, να πληρώνουν τους λογαριασμούς και να συμμετέχουν στις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Για τον κόσμο, τίποτα δε φαίνεται να έχει αλλάξει. Στην πραγματικότητα, όμως, μπορεί να έχουν πάψει εδώ και καιρό να λειτουργούν ως ζευγάρι. Αυτή η κατάσταση περιγράφεται συχνά με τον όρο «σιωπηλό διαζύγιο» (silent divorce) – η κοινή ζωή συνεχίζεται, ενώ η συναισθηματική εγγύτητα έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

Όπως επισημαίνει στο Psychology Today η Lisa Zeiderman, ο πραγματικός χωρισμός συχνά αρχίζει πολύ πριν ένα ζευγάρι αποφασίσει να προχωρήσει σε διαζύγιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προηγούνται χρόνια συγκρούσεων και δυσαρέσκειας. Σε άλλες, η απομάκρυνση έρχεται τόσο σταδιακά, ώστε οι ίδιοι οι σύντροφοι δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν.

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ygeiamou.gr team
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