Ο 11χρονος αγώνας ενός καρδιοχειρουργού για την αναγνώριση της ειδικότητας – Γιατί αναγκάστηκε να δώσει ξανά εξετάσεις
Ο 11χρονος αγώνας ενός καρδιοχειρουργού για την αναγνώριση της ειδικότητας – Γιατί αναγκάστηκε να δώσει ξανά εξετάσεις
Ο καρδιοχειρουργός κ. Ανδρέας Μπαϊρακτάρης δίνει επί 11 χρόνια δικαστικό και διοικητικό αγώνα με φόντο την αναγνώριση της γερμανικής ειδικότητάς του στην Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας νομικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες
Αίσθηση προκαλεί ο επί 11 χρόνια δικαστικός αγώνας ενός γιατρού με τίτλο Καρδιοχειρουργικής ειδικότητας από τη Γερμανία και θητεία ως διευθυντής στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Ο κ. Ανδρέας Μπαϊρακτάρης βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σύνθετο διοικητικό και νομικό πρόβλημα αναφορικά με την αναγνώριση της ειδικότητάς του από τη Γερμανία που παραμένει χωρίς πλήρη δικαστική αποσαφήνιση.
Το 1982 αποφοίτησε από την Ιατρική στη Γερμανία. Το 1989 απέκτησε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής και στις 19 Αυγούστου 2006 τον τίτλο του ειδικού Καρδιοχειρουργού (Facharzt für Herzchirurgie) από τον Ιατρικό Σύλλογο Westfalen-Lippe.
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Το 1982 αποφοίτησε από την Ιατρική στη Γερμανία. Το 1989 απέκτησε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής και στις 19 Αυγούστου 2006 τον τίτλο του ειδικού Καρδιοχειρουργού (Facharzt für Herzchirurgie) από τον Ιατρικό Σύλλογο Westfalen-Lippe.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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