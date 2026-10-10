Ποια εμβόλια πρέπει να κάνουν οι καρκινοπαθείς φέτος για προστασία από λοιμώξεις – Ένας πλήρης οδηγός

Οι λοιμώξεις αποτελούν από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο σε ασθενείς με καρκίνο συμπαγών οργάνων και αιματολογικές κακοήθειες.Τόσο το υποκείμενο νόσημα όσο και η αντικαρκινική θεραπεία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του οργανισμού να αντιμετωπίζει λοιμώξεις.Διαβάστε περισσότερα στο