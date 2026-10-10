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«Το φυσάει και δεν κρυώνει» ο Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης: Τερμάτισα οκτώ πολέμους, συνέλαβα έναν βίαιο δικτάτορα, εμπόδισα το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά και... δεν το πήρα!
«Το φυσάει και δεν κρυώνει» ο Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης: Τερμάτισα οκτώ πολέμους, συνέλαβα έναν βίαιο δικτάτορα, εμπόδισα το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά και... δεν το πήρα!
Ο Αμερικανός πρόεδρος απαρίθμησε όσα θεωρεί διπλωματικές επιτυχίες του, αναφέρθηκε στους ομήρους, στη Βενεζουέλα και στο Ιράν και εξέφρασε την ενόχλησή του για τη μη βράβευσή του
Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον ίδιο εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του επιχείρησε να αναδείξει τον ρόλο που, όπως υποστηρίζει, έχει διαδραματίσει στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε μια σειρά από ενέργειες που θεωρεί προσωπικές επιτυχίες, καταλήγοντας σε ένα ειρωνικό σχόλιο για την απόφαση να μη βραβευτεί.
«Τερμάτισα οκτώ πολέμους και βρίσκομαι κοντά στον τερματισμό ή τη διευθέτηση άλλων δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στον εαυτό του καθοριστική συμβολή στην αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων.
Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι πέτυχε την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων, ενώ ισχυρίστηκε ότι συνέβαλε και στην απελευθέρωση εκατοντάδων άλλων ανθρώπων που κρατούνταν όμηροι σε διαφορετικές χώρες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι επικράτησε σε πόλεμο και προχώρησε στη σύλληψη του ανθρώπου που κυβερνούσε τη χώρα, τον οποίο αποκάλεσε «βίαιο δικτάτορα».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε «υπ' αριθμόν ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας», ισχυριζόμενος ότι με τις ενέργειές του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.
Παρά τα όσα παρουσίασε ως επιτεύγματα της πολιτικής του, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης.
«Κι όμως, παρά όλα αυτά, ούτε εγώ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λάβαμε το Νόμπελ Ειρήνης. WOW!», έγραψε ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του.
«Τερμάτισα οκτώ πολέμους και βρίσκομαι κοντά στον τερματισμό ή τη διευθέτηση άλλων δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στον εαυτό του καθοριστική συμβολή στην αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων.
Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι πέτυχε την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων, ενώ ισχυρίστηκε ότι συνέβαλε και στην απελευθέρωση εκατοντάδων άλλων ανθρώπων που κρατούνταν όμηροι σε διαφορετικές χώρες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι επικράτησε σε πόλεμο και προχώρησε στη σύλληψη του ανθρώπου που κυβερνούσε τη χώρα, τον οποίο αποκάλεσε «βίαιο δικτάτορα».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε «υπ' αριθμόν ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας», ισχυριζόμενος ότι με τις ενέργειές του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.
Παρά τα όσα παρουσίασε ως επιτεύγματα της πολιτικής του, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης.
«Κι όμως, παρά όλα αυτά, ούτε εγώ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λάβαμε το Νόμπελ Ειρήνης. WOW!», έγραψε ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του.
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