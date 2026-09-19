Όλα τα μυστικά για δυνατή καρδιά
Όλα τα μυστικά για δυνατή καρδιά
Η υγεία της καρδιάς χτίζεται καθημερινά μέσα από μικρές συνήθειες, ενώ η πρόληψη και η έγκαιρη πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας αποτελούν τα σημαντικότερα «όπλα» για την προστασία της
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Στα 30 νιώθουμε ότι έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας. Στα 40 αρχίζουμε να προσέχουμε λίγο περισσότερο. Στα 50 οι εξετάσεις γίνονται συνήθεια. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι η καρδιά «γράφει» κάθε μας επιλογή πολύ νωρίτερα.
Κάθε γεύμα, κάθε βόλτα που επιλέγουμε να κάνουμε, κάθε βράδυ που κοιμόμαστε λίγο, κάθε φορά που αναβάλλουμε έναν προληπτικό έλεγχο, αφήνει το αποτύπωμά του στην υγεία της καρδιάς. Η φροντίδα της, όμως, δεν κρύβεται απαραίτητα σε μεγάλες αποφάσεις. Κρύβεται στο πιάτο με τα λαχανικά που ετοιμάζουμε, στις σκάλες που προτιμάμε αντί για το ασανσέρ, στον περίπατο μετά τη δουλειά, στο ραντεβού για εξετάσεις που δεν αφήνουμε για «αργότερα».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στα 30 νιώθουμε ότι έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας. Στα 40 αρχίζουμε να προσέχουμε λίγο περισσότερο. Στα 50 οι εξετάσεις γίνονται συνήθεια. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι η καρδιά «γράφει» κάθε μας επιλογή πολύ νωρίτερα.
Κάθε γεύμα, κάθε βόλτα που επιλέγουμε να κάνουμε, κάθε βράδυ που κοιμόμαστε λίγο, κάθε φορά που αναβάλλουμε έναν προληπτικό έλεγχο, αφήνει το αποτύπωμά του στην υγεία της καρδιάς. Η φροντίδα της, όμως, δεν κρύβεται απαραίτητα σε μεγάλες αποφάσεις. Κρύβεται στο πιάτο με τα λαχανικά που ετοιμάζουμε, στις σκάλες που προτιμάμε αντί για το ασανσέρ, στον περίπατο μετά τη δουλειά, στο ραντεβού για εξετάσεις που δεν αφήνουμε για «αργότερα».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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