Έχουν γίνει 5.500 έλεγχοι σε ιατρεία λέει ο ΙΣΑ – Ποιες ποινές έχουν επιβληθεί



Αναλυτικά στοιχεία για τους ελέγχους που έχει διενεργήσει σε ιατρεία, πολυϊατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια έδωσε στη δημοσιότητα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο του Κολωνακίου όπου υπεβλήθη σε πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομική έρευνα.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων του για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους, τόσο αυτεπαγγέλτως και δειγματοληπτικά όσο και κατόπιν καταγγελιών, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Στην περιφέρεια του ΙΣΑ λειτουργούν σήμερα, περισσότεροι από 16.500 φορείς, ήτοι ιατρεία, πολυϊατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, είτε με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης.



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