Οι χρυσοί κανόνες της μακροζωίας

Sponsored ContentΗ μακροζωία δεν είναι αποκλειστικά θέμα τύχης. Μπορεί τα γονίδια να παίζουν τον ρόλο τους, όμως η «φόρμουλα» για μια ζωή με περισσότερα και καλύτερα χρόνια φαίνεται πως κρύβεται κυρίως στις καθημερινές μας επιλογές σύμφωνα με τον οο οποίος έζησε μια ζωή γεμάτη γνώση, δραστηριότητα και αφοσίωση στην Ιατρική μέχρι τα 103!Πίσω του, άφησε μια σπουδαία πορεία, αλλά καιπου συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μιλούσε για κάποιο «μυστικό» μακροζωίας, αλλά για ένανΔιαβάστε περισσότερα στο