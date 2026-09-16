Οι χρυσοί κανόνες της μακροζωίας
YGEIAMOU.GR
My Health F1rst Μακροζωία Eurolife FFH

Οι χρυσοί κανόνες της μακροζωίας

Η μακροζωία δεν κρύβεται σε ένα μυστικό, αλλά σε μικρές καθημερινές επιλογές που κρατούν το μυαλό ενεργό, την ψυχή ήρεμη και το μέλλον ασφαλές

Οι χρυσοί κανόνες της μακροζωίας
ygeiamou.gr team
Sponsored Content

Η μακροζωία δεν είναι αποκλειστικά θέμα τύχης. Μπορεί τα γονίδια να παίζουν τον ρόλο τους, όμως η «φόρμουλα» για μια ζωή με περισσότερα και καλύτερα χρόνια φαίνεται πως κρύβεται κυρίως στις καθημερινές μας επιλογές σύμφωνα με τον ο Δρ. Χάουαρντ Τάκερ, το γηραιότερο γιατρό στον κόσμο, ο οποίος έζησε μια ζωή γεμάτη γνώση, δραστηριότητα και αφοσίωση στην Ιατρική μέχρι τα 103!

Πίσω του, άφησε μια σπουδαία πορεία, αλλά και έναν απλό οδηγό ζωής που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μιλούσε για κάποιο «μυστικό» μακροζωίας, αλλά για έναν τρόπο ζωής βασισμένο στη συνέπεια, την πνευματική εγρήγορση, το μέτρο και την ψυχική ισορροπία.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης