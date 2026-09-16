Οι χρυσοί κανόνες της μακροζωίας
Οι χρυσοί κανόνες της μακροζωίας
Η μακροζωία δεν κρύβεται σε ένα μυστικό, αλλά σε μικρές καθημερινές επιλογές που κρατούν το μυαλό ενεργό, την ψυχή ήρεμη και το μέλλον ασφαλές
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Η μακροζωία δεν είναι αποκλειστικά θέμα τύχης. Μπορεί τα γονίδια να παίζουν τον ρόλο τους, όμως η «φόρμουλα» για μια ζωή με περισσότερα και καλύτερα χρόνια φαίνεται πως κρύβεται κυρίως στις καθημερινές μας επιλογές σύμφωνα με τον ο Δρ. Χάουαρντ Τάκερ, το γηραιότερο γιατρό στον κόσμο, ο οποίος έζησε μια ζωή γεμάτη γνώση, δραστηριότητα και αφοσίωση στην Ιατρική μέχρι τα 103!
Πίσω του, άφησε μια σπουδαία πορεία, αλλά και έναν απλό οδηγό ζωής που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μιλούσε για κάποιο «μυστικό» μακροζωίας, αλλά για έναν τρόπο ζωής βασισμένο στη συνέπεια, την πνευματική εγρήγορση, το μέτρο και την ψυχική ισορροπία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μακροζωία δεν είναι αποκλειστικά θέμα τύχης. Μπορεί τα γονίδια να παίζουν τον ρόλο τους, όμως η «φόρμουλα» για μια ζωή με περισσότερα και καλύτερα χρόνια φαίνεται πως κρύβεται κυρίως στις καθημερινές μας επιλογές σύμφωνα με τον ο Δρ. Χάουαρντ Τάκερ, το γηραιότερο γιατρό στον κόσμο, ο οποίος έζησε μια ζωή γεμάτη γνώση, δραστηριότητα και αφοσίωση στην Ιατρική μέχρι τα 103!
Πίσω του, άφησε μια σπουδαία πορεία, αλλά και έναν απλό οδηγό ζωής που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μιλούσε για κάποιο «μυστικό» μακροζωίας, αλλά για έναν τρόπο ζωής βασισμένο στη συνέπεια, την πνευματική εγρήγορση, το μέτρο και την ψυχική ισορροπία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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