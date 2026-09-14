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Πόσα ξέρετε πραγματικά για τις πρωτεΐνες; Κάντε το κουίζ για να μάθετε τα πάντα
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Πόσα ξέρετε πραγματικά για τις πρωτεΐνες; Κάντε το κουίζ για να μάθετε τα πάντα

Μάθετε τα πάντα για την πρωτεΐνη μέσα από ένα κουίζ 12 ερωτήσεων που αναλύει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την πρόσληψή της και τις ιδανικές διατροφικές πηγές

Πόσα ξέρετε πραγματικά για τις πρωτεΐνες; Κάντε το κουίζ για να μάθετε τα πάντα
ygeiamou.gr team
Απόδοση: Περικλής Ματσούκης

Τα τελευταία χρόνια, η πρωτεΐνη έχει γίνει διατροφικός «σταρ». Δεν υπάρχει ράφι στο σούπερ μάρκετ, γυμναστήριο ή feed στα social που να μην εμφανίζεται η λέξη «protein». Από μπάρες και ροφήματα μέχρι γιαούρτια, δημητριακά και σνακ, η πρωτεΐνη έχει πλέον γίνει συνώνυμο μιας «σωστής» και ισορροπημένης διατροφής.

Αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά τόση πολλή; Και τι ακριβώς συμβαίνει όταν τρώμε περισσότερη ή λιγότερη από όση χρειάζεται ο οργανισμός μας;

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ygeiamou.gr team
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