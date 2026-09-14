Πόσα ξέρετε πραγματικά για τις πρωτεΐνες; Κάντε το κουίζ για να μάθετε τα πάντα
Πόσα ξέρετε πραγματικά για τις πρωτεΐνες; Κάντε το κουίζ για να μάθετε τα πάντα
Μάθετε τα πάντα για την πρωτεΐνη μέσα από ένα κουίζ 12 ερωτήσεων που αναλύει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την πρόσληψή της και τις ιδανικές διατροφικές πηγές
Απόδοση: Περικλής Ματσούκης
Τα τελευταία χρόνια, η πρωτεΐνη έχει γίνει διατροφικός «σταρ». Δεν υπάρχει ράφι στο σούπερ μάρκετ, γυμναστήριο ή feed στα social που να μην εμφανίζεται η λέξη «protein». Από μπάρες και ροφήματα μέχρι γιαούρτια, δημητριακά και σνακ, η πρωτεΐνη έχει πλέον γίνει συνώνυμο μιας «σωστής» και ισορροπημένης διατροφής.
Αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά τόση πολλή; Και τι ακριβώς συμβαίνει όταν τρώμε περισσότερη ή λιγότερη από όση χρειάζεται ο οργανισμός μας;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα τελευταία χρόνια, η πρωτεΐνη έχει γίνει διατροφικός «σταρ». Δεν υπάρχει ράφι στο σούπερ μάρκετ, γυμναστήριο ή feed στα social που να μην εμφανίζεται η λέξη «protein». Από μπάρες και ροφήματα μέχρι γιαούρτια, δημητριακά και σνακ, η πρωτεΐνη έχει πλέον γίνει συνώνυμο μιας «σωστής» και ισορροπημένης διατροφής.
Αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά τόση πολλή; Και τι ακριβώς συμβαίνει όταν τρώμε περισσότερη ή λιγότερη από όση χρειάζεται ο οργανισμός μας;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα