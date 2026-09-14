Μπορούν οι σκύλοι να οσμιστούν τον καρκίνο; Πείραμα μετατρέπει τη μύτη τους σε διαγνωστικό εργαλείο

Μπορούν οι σκύλοι να «μυρίσουν» τον καρκίνο; Μια νέα, μη επεμβατική προσέγγιση επιχειρεί να συνδυάσει την εξαιρετική όσφρηση των σκύλων με την Τεχνητή Νοημοσύνη, για την έγκαιρη διάγνωσή του