Μπορούν οι σκύλοι να οσμιστούν τον καρκίνο; Πείραμα μετατρέπει τη μύτη τους σε διαγνωστικό εργαλείο
Μπορούν οι σκύλοι να οσμιστούν τον καρκίνο; Πείραμα μετατρέπει τη μύτη τους σε διαγνωστικό εργαλείο
Μπορούν οι σκύλοι να «μυρίσουν» τον καρκίνο; Μια νέα, μη επεμβατική προσέγγιση επιχειρεί να συνδυάσει την εξαιρετική όσφρηση των σκύλων με την Τεχνητή Νοημοσύνη, για την έγκαιρη διάγνωσή του
Σε ένα ερευνητικό κέντρο κοντά στο Bengaluru της Ινδίας, το πρώτο λόγο στην ανίχνευση του καρκίνου δεν έχουν οι επιστήμονες αλλά οι… σκύλοι. 15 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά χρησιμοποιούνται από την επιστημονική ομάδα σε μια πειραματική μέθοδο που επιχειρεί να αναγνωρίσει οσμές σχετιζόμενες με τον καρκίνο μέσα από δείγματα ανθρώπινης αναπνοής.
Τα ζώα φορούν ειδικό εξοπλισμό με αισθητήρες που καταγράφουν την αναπνοή, την εγκεφαλική δραστηριότητα και τις κινήσεις τους όσο μυρίζουν τα δείγματα. Στη συνέχεια, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν αυτές τις αντιδράσεις, αναζητώντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα που μπορεί να σχετίζονται με την παρουσία καρκίνου.
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Τα ζώα φορούν ειδικό εξοπλισμό με αισθητήρες που καταγράφουν την αναπνοή, την εγκεφαλική δραστηριότητα και τις κινήσεις τους όσο μυρίζουν τα δείγματα. Στη συνέχεια, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν αυτές τις αντιδράσεις, αναζητώντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα που μπορεί να σχετίζονται με την παρουσία καρκίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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