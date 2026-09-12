Κύηση: Ποιο παυσίπονο φαίνεται να επηρεάζει τα αναπαραγωγικά όργανα των κοριτσιών – Τι σημαίνει αυτό
YGEIAMOU.GR
Εγκυμοσύνη Γονιμότητα Παρακεταμόλη

Κύηση: Ποιο παυσίπονο φαίνεται να επηρεάζει τα αναπαραγωγικά όργανα των κοριτσιών – Τι σημαίνει αυτό

Μικρότερος όγκος ωοθηκών και μήτρας και λιγότερα ωοθυλάκια καταγράφηκαν σε βρέφη που είχαν εκτεθεί προγεννητικά στην παρακεταμόλη. Τι σημαίνουν τα νέα ευρήματα για τη γονιμότητα

Κύηση: Ποιο παυσίπονο φαίνεται να επηρεάζει τα αναπαραγωγικά όργανα των κοριτσιών – Τι σημαίνει αυτό
Βίκυ Βενιού
Η παρακεταμόλη είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για την αντιμετώπιση του πόνου και του πυρετού και παραμένει η συνιστώμενη επιλογή, όταν κρίνεται απαραίτητο. Ωστόσο, νέα έρευνα από τη Δανία θέτει ερωτήματα σχετικά με το αν η έκθεση στο φάρμακο πριν από τη γέννηση θα μπορούσε να σχετίζεται με λεπτές διαφορές στην αναπαραγωγική ανάπτυξη των κοριτσιών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια ηλικίας 3 μηνών, των οποίων οι μητέρες είχαν λάβει παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είχαν, κατά μέσο όρο, μικρότερες ωοθήκες και μήτρες, λιγότερα ωοθυλάκια και διαφορές στα επίπεδα των αναπαραγωγικών ορμονών σε σύγκριση με τα κορίτσια που δεν είχαν εκτεθεί στο φάρμακο προγεννητικά.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης