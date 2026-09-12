Κύηση: Ποιο παυσίπονο φαίνεται να επηρεάζει τα αναπαραγωγικά όργανα των κοριτσιών – Τι σημαίνει αυτό
Κύηση: Ποιο παυσίπονο φαίνεται να επηρεάζει τα αναπαραγωγικά όργανα των κοριτσιών – Τι σημαίνει αυτό
Μικρότερος όγκος ωοθηκών και μήτρας και λιγότερα ωοθυλάκια καταγράφηκαν σε βρέφη που είχαν εκτεθεί προγεννητικά στην παρακεταμόλη. Τι σημαίνουν τα νέα ευρήματα για τη γονιμότητα
Η παρακεταμόλη είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για την αντιμετώπιση του πόνου και του πυρετού και παραμένει η συνιστώμενη επιλογή, όταν κρίνεται απαραίτητο. Ωστόσο, νέα έρευνα από τη Δανία θέτει ερωτήματα σχετικά με το αν η έκθεση στο φάρμακο πριν από τη γέννηση θα μπορούσε να σχετίζεται με λεπτές διαφορές στην αναπαραγωγική ανάπτυξη των κοριτσιών.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια ηλικίας 3 μηνών, των οποίων οι μητέρες είχαν λάβει παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είχαν, κατά μέσο όρο, μικρότερες ωοθήκες και μήτρες, λιγότερα ωοθυλάκια και διαφορές στα επίπεδα των αναπαραγωγικών ορμονών σε σύγκριση με τα κορίτσια που δεν είχαν εκτεθεί στο φάρμακο προγεννητικά.
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Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια ηλικίας 3 μηνών, των οποίων οι μητέρες είχαν λάβει παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είχαν, κατά μέσο όρο, μικρότερες ωοθήκες και μήτρες, λιγότερα ωοθυλάκια και διαφορές στα επίπεδα των αναπαραγωγικών ορμονών σε σύγκριση με τα κορίτσια που δεν είχαν εκτεθεί στο φάρμακο προγεννητικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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