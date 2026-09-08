3 ερωτήσεις για τον νέο κουμπαρά για τα παιδιά – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
3 ερωτήσεις για τον νέο κουμπαρά για τα παιδιά – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Το πρόγραμμα του «κουμπαρά για τη νέα γενιά» δημιουργεί ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά έως 2 ετών, με κρατική συμμετοχή που είναι ισόποση με τα χρήματα που αποταμιεύουν οι γονείς - Τα χρήματα επενδύονται έως την ενηλικίωση
Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι γονείς τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), καθώς η ανακοίνωση δημιουργίας «κουμπαρά για τη νέα γενιά» τους αφορά. Το Υπουργείο Οικονομικών εξειδίκευσε χθες τα οικονομικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και αυτό του κουμπαρά, και το ygeiamou.gr συγκεντρώνει όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς που θέλουν να αποταμιεύσουν χρήματα για τα παιδιά τους.
Πότε ξεκινά ο «κουμπαράς» για τα παιδιά;
Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά, ο οποίος μπορεί να ανοίξει άμεσα, αφού ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες από την κυβέρνηση. Στόχος είναι το πρώτα επενδυτικά προϊόντα να είναι διαθέσιμα από τις αρχές του 2027 ώστε να καλύψουν βρέφη έως 2 ετών. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονέας στο λογαριασμό θα υπάρχει αντίστοιχη κρατική συμμετοχή, έως το προβλεπόμενο ανώτατο όριο, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο για την αρχική φάση του προγράμματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πότε ξεκινά ο «κουμπαράς» για τα παιδιά;
Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά, ο οποίος μπορεί να ανοίξει άμεσα, αφού ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες από την κυβέρνηση. Στόχος είναι το πρώτα επενδυτικά προϊόντα να είναι διαθέσιμα από τις αρχές του 2027 ώστε να καλύψουν βρέφη έως 2 ετών. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονέας στο λογαριασμό θα υπάρχει αντίστοιχη κρατική συμμετοχή, έως το προβλεπόμενο ανώτατο όριο, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο για την αρχική φάση του προγράμματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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