3 ερωτήσεις για τον νέο κουμπαρά για τα παιδιά – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Το πρόγραμμα του «κουμπαρά για τη νέα γενιά» δημιουργεί ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά έως 2 ετών, με κρατική συμμετοχή που είναι ισόποση με τα χρήματα που αποταμιεύουν οι γονείς - Τα χρήματα επενδύονται έως την ενηλικίωση