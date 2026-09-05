Για πρώτη φορά 66χρονος έζησε 9 μήνες με νεφρό χοίρου σε αναμονή μεταμόσχευσης
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Μεταμοσχεύσεις Μόσχευμα Χοίρος

Για πρώτη φορά 66χρονος έζησε 9 μήνες με νεφρό χοίρου σε αναμονή μεταμόσχευσης

Η περίπτωση 66χρονου ασθενούς στις ΗΠΑ δείχνει πώς η ξενομεταμόσχευση θα μπορούσε στο μέλλον να λειτουργήσει ως «γέφυρα» για όσους περιμένουν μόσχευμα

Για πρώτη φορά 66χρονος έζησε 9 μήνες με νεφρό χοίρου σε αναμονή μεταμόσχευσης
ygeiamou.gr team
Ένα νεφρό από γενετικά τροποποιημένο χοίρο λειτούργησε στον οργανισμό ενός ασθενούς για 271 ημέρες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας τέτοιου μοσχεύματος που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με Αμερικανούς γιατρούς.

Ο 66χρονος Τιμ Άντριους δήλωσε ότι η μεταμόσχευση του έδωσε «ελπίδα» και του επέτρεψε να αποφύγει για μήνες τις συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο για αιμοκάθαρση. Η ομάδα του νοσοκομείου Mass General Brigham εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει πως τα όργανα χοίρων θα μπορούσαν στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν ως προσωρινή λύση μέχρι να βρεθεί διαθέσιμο ανθρώπινο μόσχευμα.

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ygeiamou.gr team
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