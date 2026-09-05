Για πρώτη φορά 66χρονος έζησε 9 μήνες με νεφρό χοίρου σε αναμονή μεταμόσχευσης

Η περίπτωση 66χρονου ασθενούς στις ΗΠΑ δείχνει πώς η ξενομεταμόσχευση θα μπορούσε στο μέλλον να λειτουργήσει ως «γέφυρα» για όσους περιμένουν μόσχευμα