Ενοίκιο χωρίς απρόοπτα – Πώς προστατεύονται ιδιοκτήτες και ενοικιαστές όταν κάτι πάει στραβά
YGEIAMOU.GR
Ιδιωτική ασφάλιση ενοικιαστής Σπίτι

Ενοίκιο χωρίς απρόοπτα – Πώς προστατεύονται ιδιοκτήτες και ενοικιαστές όταν κάτι πάει στραβά

Η ασφάλιση ενοικίου μπορεί να λειτουργήσει ως δίχτυ προστασίας όταν η καταβολή ή η είσπραξη του μισθώματος διαταραχθεί, ενώ η ασφάλιση ακινήτου και περιεχομένου θωρακίζει και τις δύο πλευρές απέναντι σε ζημιές και έκτακτα γεγονότα

Ενοίκιο χωρίς απρόοπτα – Πώς προστατεύονται ιδιοκτήτες και ενοικιαστές όταν κάτι πάει στραβά
Γιάννης Βερμισσώ
Για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου, η ενοικίασή του, αποτελεί εισόδημα και έχει σημασία να λαμβάνεται σταθερά. Επίσης και οι ενοικιαστές ακινήτων έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν το ενοίκιό τους σταθερά ανταποκρινόμενοι στην υποχρέωση που έχουν έναντι του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Τι γίνεται όμως όταν αυτή η σχέση καταβολής-είσπραξης ενοικίων διαταραχθεί για διάφορους λόγους.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου συμβαίνει καθώς ο ενοικιαστής μπορεί να έχει οικονομική δυσχέρεια ή στην χειρότερη περίπτωση εάν συμβεί μια πυρκαγιά και αναγκαστεί να φύγει να μείνει αλλού μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. Για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχει η «ασφάλιση ενοικίου» μια κάλυψη σωτήρια όταν η καταβολή των ενοικίων διαταραχθεί. Η ιδιωτική ασφάλιση παρέχει λύσεις και για τους ενοικιαστές και για τους ενοικιαστές και για τους ιδιοκτήτες διασφαλίζοντας και τις δύο πλευρές όταν ανακύψει πρόβλημα.

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Γιάννης Βερμισσώ
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