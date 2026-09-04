Ενοίκιο χωρίς απρόοπτα – Πώς προστατεύονται ιδιοκτήτες και ενοικιαστές όταν κάτι πάει στραβά

Η ασφάλιση ενοικίου μπορεί να λειτουργήσει ως δίχτυ προστασίας όταν η καταβολή ή η είσπραξη του μισθώματος διαταραχθεί, ενώ η ασφάλιση ακινήτου και περιεχομένου θωρακίζει και τις δύο πλευρές απέναντι σε ζημιές και έκτακτα γεγονότα