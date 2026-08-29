Δεν γερνάμε όλοι το ίδιο – Γιατί δύο 70χρονοι μπορεί να είναι «η μέρα και η νύχτα» όσον αφορά την υγεία τους
Δεν γερνάμε όλοι το ίδιο – Γιατί δύο 70χρονοι μπορεί να είναι «η μέρα και η νύχτα» όσον αφορά την υγεία τους
Νεότερη μελέτη διαπίστωσε ότι όσο μεγαλώνουμε δεν αυξάνονται μόνο τα χρόνια νοσήματα, αλλά και οι διαφορές στην κατάσταση της υγείας μεταξύ ανθρώπων ίδιας ηλικίας
Δύο άνθρωποι μπορεί να είναι και οι δύο 70 ετών και, παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση της υγείας τους να διαφέρει σημαντικά. Ο ένας μπορεί να ζει με ελάχιστα προβλήματα, ενώ ο άλλος να αντιμετωπίζει πολλές χρόνιες παθήσεις και αυξημένες ανάγκες φροντίδας. Αυτή η απόσταση φαίνεται, μάλιστα, να μεγαλώνει όσο προχωρά η ηλικία, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Population Ageing και ανέλυσε δεδομένα από 238.156 ενήλικες στις ΗΠΑ.
Το εύρημα προσθέτει μια διαφορετική διάσταση στη συζήτηση για τη γήρανση, καθώς επισημαίνεται ότι δεν έχει σημασία μόνο το ότι οι χρόνιες παθήσεις γίνονται συχνότερες με τα χρόνια, αλλά και το ότι οι άνθρωποι της ίδιας ηλικίας γίνονται όλο και πιο ανόμοιοι από άποψη υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το εύρημα προσθέτει μια διαφορετική διάσταση στη συζήτηση για τη γήρανση, καθώς επισημαίνεται ότι δεν έχει σημασία μόνο το ότι οι χρόνιες παθήσεις γίνονται συχνότερες με τα χρόνια, αλλά και το ότι οι άνθρωποι της ίδιας ηλικίας γίνονται όλο και πιο ανόμοιοι από άποψη υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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